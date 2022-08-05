Более ста французских коммун остались без питьевой воды из-за засухи

Виноградники в Нанте. Засуха может сказаться на урожае.

Более ста французских коммун остались без питьевой воды из-за жары и засухи. Об этом заявил министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу в ходе визита в департамент Приморские Альпы. Ситуацию с засухой в стране от назвал исторической.

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Министр сообщил, что в таких коммунах организованы поставки питьевой воды с помощью грузовиков, однако «сложность поставок, с точки зрения логистики и транспорта, не одинакова» и зависит от размеров населенных пунктов и их расположения (некоторые из особенно сильно пораженных засухой коммун находятся в горах).

Исторической засуху назвала и премьер-министр Элизабет Борн. В пятницу, 5 августа, она объявила об организации кризисного центра и призвала экономить воду.

L’épisode de sécheresse que nous vivons dans toute la France métropolitaine est historique. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, j'active la cellule interministérielle de crise.

Ensemble, soyons responsables : préservons nos ressources en eau.https://t.co/lkPLO31Wu5 — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 5, 2022

«Исключительная засуха, которую мы сейчас переживаем, лишает многие коммуны воды и является трагедией для наших фермеров, наших экосистем и биоразнообразия», — заявили в кабинете премьер-министра. Там отмечают, что, согласно прогнозам погоды, засуха может продлиться как минимум еще две недели.

2 августа префектура столичного региона Иль-де-Франс поместила Париж, а также его пригороды О-де-Сен, Сена-Сен-Дени и Валь-де-Марн под специальный контроль из-за продолжительной засухи и настоятельно рекомендовала жителям экономить воду.

Июль этого года стал вторым самым засушливым месяцем после марта 1961 года, зарегистрированным во Франции. Вся территория страны поражена засухой, в связи с которой властями введены различные уровни погодной опасности. За июль выпало в среднем 9,7 мм осадков, при этом в прошлые годы этот показатель составлял 70 мм. В августе повышенные температуры и засуха сохраняются.

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