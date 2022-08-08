Правительство Франции объявило об «историческом увеличении» финансирования образования и занятости

В бюджете на 2023 год правительство желает «беспрецедентного» увеличения кредитов, выделяемых на образование, труд и солидарность. Для принятия бюджета в парламенте правительству потребуются голоса оппозиционных партий.

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Правительство Франции начинает формировать бюджет на 2023 год, и особое место в нем должно быть отведено национальному образованию и занятости. Об этом заявил в понедельник, 8 августа, заместитель министра финансов по делам бюджета Габриэль Атталь в интервью газете Les Echos.

Министерство финансов планирует увеличить на «беспрецедентные» 12,5 млрд евро (рост на 11,4%), кредиты, выделенные на образование, занятость и солидарность. «Бюджет занятости увеличится на 6,7 миллиардов, в частности, для финансирования обучения безработных, чтобы достичь цифры в 1 миллион обучившихся к концу пятилетнего периода», – уточнил министр. Национальное образование «выиграет от исторического увеличения (+3,6 миллиарда) кредитов. Обязательство президента Республики продолжать повышение заработной платы учителей будет сохранено, и ни один учитель не начнет карьеру с менее чем 2000 евро в месяц», – продолжил он.

«Прерогативные» министерства – обороны, внутренних дел, юстиции и иностранных дел, не останутся в стороне, заверил министр. Их бюджет должен увеличиться на 6,1 миллиардов евро. По словам Атталя, это «очень значительное увеличение», в которое входит увеличение финансированя армии (на 3 миллиарда евро в 2023 году).

Помимо этого, бюджет министерства юстиции увеличится на 8% по сравнению с текущим годом. Что касается министерств экологии, территориального единства и сельского хозяйства, то у них «получится дополнительно 3,3 миллиарда евро».

Невозможный баланс

С другой стороны, Габриэль Атталь не привел никаких деталей о том, где правительство собирается найти средства для такого «беспрецедентного» увеличения выплат различным министерствам.

Для того, чтобы бюджет на будущий год был сбалансированным, правительсво собирается сократить на 0,3% «государственные расходы в широком смысле». Проект закона о бюджете на 2023 год «предусматривает, что ассигнования государственного бюджета составят 339 миллиардов евро, т.е. фактически останутся стабильными» по сравнению с текущим годом. Это позволит Франции достичь цели дефицита в 5% ВВП в следующем году, надеется министр.

Чтобы бюджет на будущий год был принят, он должен быть одобрен парламентом, где у правящей партии нет абсолютного большинства. Поэтому для принятия бюджета правительству потребуются голоса оппозиционных партий.

«Законопроект о финансах на 2023 год, который мы вместе с министром экономики Брюно Ле Мером представим в парламент осенью, будет приниматься методом компромисса», — пообещал Габриэль Атталь. При этом правительство обязуется не вводить никаких новых налогов для пополнения госбюджета.

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