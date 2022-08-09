Власти Франции заверили, что граждане России могут посещать Венсенский замок и другие открытые для туристов места, которые находятся под контролем Министерства обороны страны. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на военное ведомство. Ранее французские СМИ, также ссылаясь на Минобороны, писали, что доступ туда россиянам закрыт из-за вторжения РФ в Украину в целях безопасности.

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Как стало известно накануне, в посещении Венсенского замка, где находятся музей и архивы Министерства обороны Франции, было отказано двум россиянкам. У них на входе попросили показать паспорта. Охранник у металлоискателя объяснил запрет российским гражданством.

Одна из женщин — 31-летняя журналистка — рассказала СМИ, что приехала во Францию пять месяцев назад, покинув Россию из-за войны в Украине. Она объявила, что «была ошеломлена» таким решением.

После военное ведомство Франции в комментарии AFP подтвердило, что доступ россиян на объекты, подконтрольные министерству, с начала войны «ограничен». «Запросы, связанные с журналистской деятельностью, будут рассмотрены отдельно», — заявили в Минобороны.

Архивы, расположенные в Венсенском замке, доступны широкой публике — однако ознакомиться с ним можно только по предварительному запросу. Для этого нужно заполнить форму и получить читательский билет.

Днем во вторник, 9 августа, Министерство обороны Франции дополнило свой комментарий. По уточненной информации, в музеи и памятники архитектуры в ведомстве Минобороны можно попасть вне зависимости от гражданства: речь идет не только о Венсенском замке, но и о доме Инвалидов, музее авиации и космонавтики и других объектах.

Гражданкам России запретили попасть в Венсенский замок из-за «неизбирательного применения» февральской директивы Минобороны. Согласно ей россиянам запрещен доступ на стратегические военные объекты. В Министерстве подчеркнули, что отправят в музеи разъяснения, чтобы не допустить подобных инцидентов.

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