Страны ЕС заявили о готовности помочь в тушении пожаров на юго-западе Франции

На юго-западе Франции продолжают полыхать мощные пожары. По данным префектуры департамента Жиронда, с вечера вторника, 9 августа, огонь уничтожил более 6800 гектаров. В четверг, 11 августа, в охваченный пожарами департамент приехали премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Страны ЕС заявили о готовности оказать Парижу помощь в тушении пожаров.

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В ночь с 9 на 10 августа возле коммуны Ландирас более 5 тысяч гектаров леса сгорели. В городе Белен-Белье в Жиронде пожар уничтожил 17 домов. По данным на утро 11 августа, удалось существенно ограничить территорию возгорания, однако из-за жаркой погоды, очень сухой земли и отсутствия дождей полностью укротить его пока не удается. Вечером во вторник, 9 августа, 6 тысяч человек были эвакуированы, к 11 августа — 10 тысяч. Некоторые из этих людей уже были вынуждены оставлять свои дома месяцем ранее, во время июльских пожаров: месяц назад в Ландирасе пожар уничтожил 14 тысяч гектаров. Сейчас, помимо Жиронды, крупные пожары полыхают в департаментах Дром, Юра, Мен и Луара, Аверон и Лозер.

Помощь ЕС

Франция запросила помощь у стран Евросоюза. Польша объявила, что направит 146 пожарных для тушения пожаров на юге страны, Германия направляет 64 пожарных и 24 автомобиля. По сообщениям Брюсселя, четыре самолета отправились для тушения фрацузских пожаров из Греции и Швеции. О намерении оказать помощь Франции также заявили Италия, Австрия и Румыния. Об этом сообщается в твиттере президента Эмманюэля Макрона.

Во французских спасательных службах мобилизацию такого количества европейских воздушных и наземных ресурсов для тушения пожара назвали беспрецедентной.

#Incendie Face aux incendies très importants en #France, des renforts en provenance des pays européens sont attendus. Ici une colonne de pompiers allemands il y a quelques minutes sur l’A1 en direction du sud de la France. Merci à ces héros ! pic.twitter.com/9g7PnmzpMT — Sanef 107.7 🎙️ (@sanef_1077) August 11, 2022

По данным правительства, в этом году во Франции сгорело не менее 40 000 гектаров земли. По данным, которые приводят французские СМИ на основании информации, полученной с помощью европейских спутников, эта цифра ближе к 50 000 гектаров. В любом случае, это в несколько раз выше среднегодовой показателя за предыдущие 15 лет.

Премьер-министр и глава МВД на месте бедствия

Премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр внутренних дел Жеральд Дарманен посетили 11 августа Жиронду. Борн назвала возобновление пожаров в Жиронде шоком и выразила поддержку пожарным и спасателям.

La reprise des incendies en Gironde est un choc.

À Hostens, je suis venue exprimer tout mon soutien aux sapeurs pompiers et à toutes les forces mobilisées.



Je sais aussi l’engagement des élus et des habitants : leur solidarité est exemplaire. pic.twitter.com/qGNOxWcv9M — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 11, 2022

Она заявила, что, по сравнению с июльскими пожарами, сейчас в тушении задействованы 9, а не два вертолета, а к концу недели их будет уже 11. Премьер-министр также подчеркнула, что

«Новый национальный план по адаптации к изменению климата будет представлен для обсуждений осенью», — также объявила Борн, подчеркнув, что «сейчас, как никогда, следует продолжать борьбу с изменением климата, а также (...) адаптацию к этому изменению».

Франция переживает период аномальной жары и засухи. За июль выпало в среднем 9,7 мм осадков, при этом в прошлые годы этот показатель составлял 70 мм, а 5 августа более ста французских коммун остались без питьевой воды.

Дым над городом Белен-Белье в Жиронде. 10 августа 2022 REUTERS - STEPHANE MAHE

«На самом деле, мы все еще проходим лишь третью волну жары, просто у нее два пика температуры. <...> Ситуация различается в зависимости от региона. На юго-востоке страны, к примеру, почти не наблюдается затишья, с середины июля температура ежедневно превышает 35°C», — комментировал Оливье Пруст, синоптик из Météo-France.

► Более ста французских коммун остались без питьевой воды из-за засухи

Впрочем, изменения климата, хоть и усугубили пожар, но, вероятно, не явились причиной его возникновения. Глава МВД Дарманен во время визита в Аверон отметил, что «есть сильное подозрение, что пожар, вновь начавшийся в Жиронде, — дело рук поджигателей».

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