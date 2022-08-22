Премьер-министр Франции опередила президента Макрона в опросе общественного мнения

Согласно опросу, опубликованному 21 августа изданием Journal du dimanche, популярность премьер-министра Франции Элизабет Борн в августе выросла на три пункта, по рейтингу глава правительства опередила президента Эмманюэля Макрона. На этой неделе президент и члены кабинета министров Франции возвращаются после двухнедельного отпуска.

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Согласно ежемесячному барометру института Ifop, опубликованному в воскресенье изданием Journal du Dimanche, глава правительства Элизабет Борн в августе заметно набирает популярность, несмотря на то, что последние две недели в стране продолжались «правительственные каникулы». Общий рейтинг популярности премьер-министра за месяц вырос на три пункта (41%), и теперь он превышает рейтинг Эмманюэля Макрона (37%), который снизился на 1 балл.

Больше всего выросла популярность Элизабет Борн среди молодежи – на 12 баллов в категории от 18 до 24 лет (49% молодых французов удовлетворены деятельностью премьера).

При этом Элизабет Борн теряет 12 баллов среди респондентов, которые являются сторонниками Социалистической партии, но набирает 5 баллов среди тех, кто близок к правым «Республиканцам».

Рейтинг популярности Эмманюэля Макрона почти стабилен по сравнению с июлем: он упал всего лишь на один пункт. Так, 37% опрошенных говорят, что они «в целом удовлетворены» деятельностью президента, и 63% – «в целом недовольны».

Но с мая 2022, то есть с начала второго президентского срока Макрона, глава государства потерял 4 балла в рейтинге популярности. «Впервые с начала вызванного ковидом кризиса его популярность опустилась ниже 50% среди абсолютно всех категорий населения. Для второго срока президентства такое происходит впервые», — прокомментировал изданию Journal du dimanche генеральный директор департамента опросов Ifop Фредерик Даби.

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