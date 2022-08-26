Во Франции 76 россиян и французов со славянскими именами подали в суд на банки из-за дискриминации

Судебный иск к французским банкам подан от имени 76 человек, находящихся в различных ситуациях: это россияне с французским видом на жительство, французы русского происхождения и люди со славянским звучанием имен и фамилий. Дело было передано в суд в начале недели. К каким именно банкам выдвинуты претензии, не уточняется.

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В иске действия банков называются «дискриминирующими». В нем говорится, что после того, как на фоне событий в Украине были введены санкции в отношении ряда бизнесменов и олигархов, близких к российской власти, французские банки принялись за тщательные проверки всех клиентов, чьи фамилии и имена имеют русское или славянское звучание. Отмечается, что ни один из истцов не входит в санкционные списки Евросоюза.

Истцы — представители самых разных профессий от врача до библиотекаря, а также студенты — столкнулись с такими проблемами, как блокировка или отказ в открытии счета даже при наличии подтверждения легального проживания во Франции, отказ в выдаче кредита. Также истцы сообщают об отказах во внесении на счет сумм в одну-две тысячи евро, хотя предполагается, что банки могут принимать от россиян вклады на суммы до 100 тысяч евро. Если же россиянин является обладателем вида на жительства, это ограничение и вовсе не должно действовать.

«Речь не идет о владельцах яхт и вилл на Лазурном берегу», — цитируют адвоката Мари-Лор Картье французские СМИ. По словам ее коллеги Александра Мейниэля, банки, оказавшиеся обязанными отслеживать движение средств олигархов и бизнесменов и проверять, нет ли у них скрытых активов, «перестарались» и слишком далеко зашли.

В жалобе говорится, что ограничительные меры «применялись "вслепую", произвольно, почти автоматически, без предварительной информации [...] и даже до запроса и проверки данных клиентов, а именно документов, удостоверяющих личность, и их вида на жительство». Клиентам представители банков свои решения объясняли «текущими политическими обстоятельствами» и, как утверждают истцы и их адвокаты, национальностью и происхождением. «Банковские ограничения в их отношении — результат их принадлежности (порой только предполагаемой) к русской нации», — отмечается в иске.

По данным Le Figaro, с дискриминирующими действиями банков столкнулся композитор Евгений Гальперин, родившийся на Урале и получивший французское гражданство в возрасте 15 лет. По его словам, он обслуживается в одном и том же банке уже более 30 лет и раньше никогда не сталкивался с подобными проблемами.

Сообщается, что если иск будет принят, истцы намерены добиваться от банков возмещения ущерба.

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