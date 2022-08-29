«Не поддавайтесь усталости»: Владимир Зеленский обратился к предпринимателям Франции

Украинский президент выступил по видеосвязи перед представителями французского бизнеса, призвав их принять активное участие в восстановлении Украины от последствий «колониальной войны», которую ведет Россия. Обращаясь 29 августа к союзу предпринимателей Франции MEDEF, который проводит свои ежегодные летние встречи, президент Владимир Зеленский выступил с призывом: «Не поддавайтесь усталости от войны в Украине! Это война за тот покой, который есть сегодня у вас! Я от всей души и сердца желаю вам этого!».

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Война России против Украины — это «не только колониальная война в худшем смысле этого слова, это не только попытка захватить [украинскую] землю, ресурсы и потенциал», — отметил Зеленский, обращаясь к участникам «Встречи предпринимателей Франции» (La Rencontre des Entrepreneurs de France), которая проходит в Париже 29 и 30 августа. Предпринимательский союз страны MEDEF на своей ежегодной встрече перед началом нового политического года обсуждает кризисную ситуацию в Европе и мире, сложившуюся на фоне войны РФ против Украины.

«Пытаясь разрушить Украину, Россия стремится разрушить надежду народов, живущих возле ее границ, и народов, живущих в самой России, надежду на свободу и на то, что демократия может дать больше, чем милости диктатора», — заявил украинский президент. Именно поэтому, по его словам, российская война «так жестока и масштабна». «Цель России — уничтожить Украину как демократию, социальное государство и экономическую державу», — заключил президент.

Зеленский заявил, что верит в победу своей страны, «потому что, когда кто-то ведет войну против целого народа, у него нет шансов», а для Украины эта война — «народная война».

Вновь поблагодарив Францию и ее президента за поддержку Украины, а также усилия Эмманюэля Макрона, направленные на предотвращение вторжения РФ, Зеленский указал: «К сожалению, Россия не может жить без войны, ее лидеры видят в свободной и демократической Украине экзистенциальный вызов для себя» самих, и война стала для них средством «защитить собственную диктатуру». «Именно поэтому необходимо добиться победы, чтобы Россия больше никогда не могла шантажировать ни Украину, ни Францию, ни любую другую страну», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед союзом предпринимателей Франции MEDEF. 29/08/2022 AP - Francois Mori

Президент напомнил о необходимости восстановления Украины и ликвидации последствий войны. Эта работа, по словам Зеленского, уже идет на «свободной территории» страны. Он обратился к предпринимателям Франции с призывом — «Вы нам нужны», перечислив приоритетные потребности украинской экономики в следующих сферах: строительство, производство стройматериалов, модернизация городской инфраструктуры (водоснабжение, утилизация мусора), энергетика (добыча газа, ядерная энергетика, «зеленая» энергетика). Зеленский также призвал французский бизнес к новым проектам в аграрной и пищевой промышленности Украины, а также к запуску производства электромобилей.

Зеленский сообщил, что правительства Украины и Франции ведут подготовку к проведению в Париже форума по проблемам восстановления украинской экономики и инфраструктуры. В этом форуме примут участие представители французского бизнеса.

Зеленский отдельно поблагодарил фирму Matière, французского лидера в мостостроении, за участие в работе по реконструкции мостов в Украине. Он напомнил о партнерстве между регионами Франции и областями Украины в восстановительных проектах. Парижский регион Иль-де-Франс заключил соглашения о партнерстве с Черниговской и Киевской областями, регион Гранд-Эст — с Харьковской областью.

В завершении своей речи президент Зеленский напомнил, что в довоенном 2021 году принимал в Киеве делегацию союза французских предпринимателей MEDEF. «Мы обсуждали прекрасные масштабные проекты, и я хотел бы подтвердить, что мы можем реализовать эти проекты, можем многое сделать вместе, потому что мы ценим свободу, уважаем права человека, а также потому, что мы — европейцы. И этим все сказано», — заключил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед союзом предпринимателей Франции MEDEF. 29/08/2022 REUTERSF - SARAH MEYSSONNIER

Владимир Зеленский также ответил на вопросы ведущего форума предпринимателей Франции. Первым президенту был задан вопрос о риске «усталости от войны» на фоне роста инфляции и угрозы энергетического кризиса в Европе.

Зеленский признал, что этот риск существует и «такой нарратив продвигает Москва», используя для шантажа поставки энергоносителей, угрозу продовольственного кризиса и голода, а также ситуацию на Запорожской АЭС. В этих условиях Зеленский призвал Европу не забывать о собственных ценностях: «Если мы забудем об этих ценностях, мы потеряем гораздо больше». По мнению Зеленского, речь идет о «выживании», и для этого Европе необходима «стратегия выживания». «Мы должны оставаться едиными, и только в этом случае у нас есть шанс выжить», — указал украинский лидер.

Стоимость восстановления Украины он оценил в сумму от 600 до 800 миллиардов евро (€600 – 700 млрд — такую оценку давали на недавней международной конференции в Лугано). Зеленский призвал сосредоточиться на срочных задачах восстановления в таких областях, как образование, порты, транспорт и жилье. Это необходимо, чтобы обеспечить возвращение беженцев и перемещенных лиц, указал президент.

В конце разговора Зеленскому был задан вопрос о том, как полгода войны изменили Украину и его самого. Свой ответ украинский президент построил на контрасте между войной и миром.

В Украине у нас есть места, где в окопах гибнут наши воины-герои. Но также есть освобожденные от оккупации города, где люди уже выходят на улицы и гуляют. И те, кто в окопах, не завидуют тем, кто гуляет. Мы понимаем, что война есть война, и людям нужно продолжать все равно жить, работать и дышать. Так же точно сегодня, когда я смотрю на вас, я вижу, какая вокруг вас солнечная атмосфера. Я хочу вам сказать: мы не завидуем вам потому, что мы в окопах, а вы — там. Наоборот, я хотел бы вам сказать: в той мирной атмосфере, в которой вы находитесь, пожалуйста, защищайте эту атмосферу. И сегодня у вас есть такая возможность — когда война идет на нашей территории — помочь нам! Чтобы никакая война, никакой кризис не пришел к вам! Чтобы никакая война не пришла и не разрушила всё то прекрасное, теплое и солнечное, что у вас есть! От чего вы получаете удовольствие — и это ваше абсолютное право! И за это право сегодня мы боремся. Не поддавайтесь, пожалуйста, усталости от войны в Украине! Это война за тот покой, который есть сегодня у вас! Я от всей души и сердца желаю вам этого!

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