«Газпром» со вторника сократит поставки газа во Францию

Российский «Газпром» сообщил французской энергетической компании Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за «разногласий между сторонами в исполнении контрактов». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Engie.

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Как пишет Bloomberg, это объявление последовало за призывом премьер-министра Франции Элизабет Борн к предприятиям сократить потребление энергии, чтобы не столкнуться с возможным ее нормированием этой зимой, если Россия прекратит поставки газа в отместку за европейскую поддержку Украины.

Gazprom réduit officiellement ses livraisons à Engie ⤵️ pic.twitter.com/vca3vhbxGm — Bertille Bayart (@BertilleBayart) August 30, 2022

«Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных требований, и приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны «Газпрома», – цитирует Bloomberg сообщение компании во вторник.

Акции Engie торговались с повышением на 1,2% в 9:25 утра в Париже.

Поскольку газовые хранилища Франции заполнены более чем на 90%, у Франции должно быть достаточно топлива, чтобы пережить зиму со средними температурами, заявила в понедельник исполнительный вице-президент Engie Клэр Уэйсанд. Однако ситуация может быть напряженной во время возможных похолоданий, добавила она.

Газовые хранилища в Европейском союзе были заполнены на 79,4% по состоянию на 27 августа по сравнению с целевым показателем в 80% к 1 ноября, согласно данным инвентаризации Gas Infrastructure Europe. «Газпром» планирует приостановить поставки по газопроводу «Северный поток-1» в Германию с 31 августа на три дня планового технического обслуживания.

Поставки «Газпрома» в Engie уже «существенно» сократились после вторжения в Украину: в последнее время ежемесячный объем составлял порядка 1,5 тераватт-часов, сообщила компания. Для сравнения — общий годовой объем закупок французской группы в Европе превышает 400 тераватт-часов.

Предприятие ведет переговоры с алжирской Sonatrach в рамках своей стратегии диверсификации от поставок из России. Эти новые средне- и долгосрочные контракты с североафриканской страной не вступят в силу этой зимой, сказал Уэйсанд.

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