Эмманюэль Макрон записал в тиктоке видео против буллинга в школе

Накануне первого сентября президент Франции записал видеообращение к школьникам, ставшим жертвами буллинга. Эмманюэль Макрон призвал учащихся не бояться говорить о том, что с ними происходит.

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Видеообращение Макрона начинается с сообщений с оскорблениями, которые получают в социальных сетях французские учащиеся. «Слишком многие из вас слышали в школе эти оскорбления, угрозы и ругательства, сталкиваются с ними каждый день. А когда они прекращаются в школе, то появляются в социальных сетях. У этих угроз, оскорблений и ругательств есть название. Это — буллинг», — сказал Эмманюэль Макрон.

«Я не хочу мириться с тем, что новый учебный год может быть синонимом тяжелых испытаний, — заявил французский президент. — Я не хочу мириться с тем, что для многих из вас, для миллиона тех, кто, согласно официальным данным, подвергается буллингу, возвращение в школу означает ежедневное столкновение с насилием и несправедливостью».

В своем видеообращении Макрон напомнил школьникам о существовании специальной горячей линии, куда может обратиться любой ученик, подвергшийся буллингу в школе.

«Если вы столкнетесь с подобным, я хотел бы, чтобы вы рассказали об этом вашим родителям, вашим учителям. Говорите об этом. Мы это так не оставим», — пообещал президент и пожелал школьникам хорошего учебного года.

В этот четверг, 1 сентября, около 12 миллионов французских школьников вернулись за парты. Начало нового учебного года проходит во Франции в контексте сильной инфляции, вызванной последствиями российского военного вторжения в Украину.

Кроме того, напряженность во французской системе образования возникла из-за нехватки — в рамках конкурсного набора на 27 300 мест — около четырех тысяч учителей (всего во французских школах работает около 850 тысяч педагогов). Для того, чтобы закрыть эту брешь, министерство образования Франции наняло три тысячи учителей на контрактной основе. Их подготовка к ведению занятий заняла всего несколько дней, что вызвало волну недовольства во французском обществе.

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