Во Франции открылся процесс по делу о теракте на набережной в Ницце. Кто на скамье подсудимых?

На скамье подсудимых оказались семь человек, которые, по версии обвинения, помогли террористу на Английской набережной

В Париже в понедельник, 5 сентября, открылись слушания по делу о теракте на Английской набережной в Ницце, который унес жизни 86 человек. На скамье подсудимых — семеро обвиняемых, которые, по мнению прокуратуры, помогли 31-летнему Мухаммеду-Лахуайеджу Бухлелю подготовить атаку. Им грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сам устроивший теракт Мухаммед Бухлель был застрелен полицейскими на месте — однако, как пишут французские СМИ, его личность и мотивы будут одними из главных тем судебного процесса.

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Суд по теракте в Ницце 14 июля пройдет через шесть лет после событий и продлится два с половиной месяца. Заседания состоятся в центре французской столицы в зале, спроектированном специально для другого громкого процесса — суда по терактам 13 ноября 2015 года в Париже и пригородах.

В Ницце, которая находится в почти в тысяче километров от Парижа или в шести часах на поезде, процесс будет транслироваться во дворце конгрессов «Акрополь». В нем одновременно смогут находиться до 500 родственников жертв, раненых во время теракта и свидетелей. Еще двести мест отведено для журналистов.

На острове Сите традиционно проходят все слушания дел по статьям, связанным с терроризмом. Это объясняется тем, что «специальный суд присяжных» Парижа (cour d'assises spéciale — специальная судебная коллегия во Франции, состоящая из профессиональных судей) де-факто обладает исключительной юрисдикцией по подобным делам. Формально, как объясняет Le Monde, процесс могли провести и в Ницце, как просили адвокаты пострадавших — такая возможность в законе прописана. Многие из родственников погибших и тех, кто оказались на Английский набережной вечером 14 июля, говорили, что не смогут присутствовать на суде в Париже из-за значительного расстояние и серьезных финансовых затрат. Но в Минюсте перенести суд отказались.

После шести лет расследования прокуратура пришла к выводу, что Мухаммед Бухлель действовал в одиночку, его связь с террористической группировкой «Исламское государство» — именно она взяла на себя ответственность за атаку — не была доказана. Не доказано и то, что террорист делился своими планами наехать на толпу на Английской набережной с кем-либо из обвиняемых, поэтому в соучастии в убийстве никого не подозревают.

В качестве обвиняемых по делу о теракте 14 июля проходят восемь человек — семь мужчин и одна женщина. Из них очно перед судом предстанут лишь семеро: Брахим Тритру, который, по версии обвинения, был одним из посредников между террористом и торговцами оружием, предположительно сбежал в Тунис.

Троих подсудимых — Рамзи Арефа, Чокри Шафруда и Мухаммеда Граиба — обвиняют в участии в преступном сообществе террористического характера. Их обвинение считает близкими к Мухаммеду Бухлелю — однако степень их связи разнится.

Мухаммед Граиб — 46-летний гражданин Туниса — дружил с террористом с детства. По версии прокуратуры, он помог Бухлелю арендовать грузовик, на котором тот наехал на толпу в Ницце 14 июля. Следователям удалось обнаружить фотографии мужчины в салоне этого автомобиля за три дня до событий. Бухлель также отправлял Граибу несколько сообщений о полученном оружии и предупреждал о планах вскоре приступить к «насильственным действиям».

Граибу грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится на свободе под судебным контролем.

Чокри Шафруду — 43-летнего тунисца — предъявлено те же самые обвинения. Он познакомился с Мухаммедом Бухлелем в Ницце за полгода до теракта. За это время они обменялись более чем тысячью сообщений, некоторые из которых носили «джихадистский характер», считает прокуратура. За два дня до 14 июля его видели на пассажирском месте в том самом грузовике.

Чокри Шафруду грозит 20 лет лишения свободы, он уже находится под стражей.

Рамзи Арефа с гражданством Франции и Туниса — единственный из подсудимых, кто может получить пожизненный срок из-за рецидива. До событий августа 2016 года он был признан виновным в торговле наркотиками, но не попадал в поле зрения антитеррористической прокуратуры.

Рамзи Арефа обвиняется в покупке полуавтоматического пистолета и передаче его Бухлелю. Именно этот пистолет, вероятно, нашли в грузовике после теракта. Прокуратура также уверена, что Арефа не мог не знать о радикализации взглядов Бухлеля — хотя сам и не был приверженцем идеи джихада.

Четырех других обвиняемых французская пресса называет «албанским кланом». Их обвиняют в причастности к незаконной торговле оружием, но обвинений по статьям, связанным с терроризмом, им не предъявлено.

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