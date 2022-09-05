Процесс по делу о теракте в Ницце: чего ждут потерпевшие и семьи погибших
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4 июля 2016 года праздничный вечер в Ницце, с фейерверком по случаю дня Взятия Бастилии, был прерван терактом. Водитель грузовика врезался в толпу на знаменитой Английской набережной города. В результате чего 86 человек погибли и более 450 получили травмы. В понедельник, 5 сентября 2022 года, в Париже открылся судебный процесс. О том, как готовятся к процессу семьи погибших и потерпевшие — репортаж Марин де ля Муасоньер (Marine de la Moissonnière) из французской редакции RFI.
Террорист, уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, был убит полицией на месте преступления. Таким образом, перед судьями в Париже предстают восемь членов окружения террориста, предполагаемых помощников. Суд продлится три месяца, однако не все пострадавшие и свидетели теракта могут присутствовать и, тем более, свидетельствовать. О своих ожиданиях и стрессе всвязи с процессом они говорили в Ницце в пятницу, 2 сентября 2022 года, в ходе работы дискуссионной группы, организованной Французской ассоциацией жертв терроризма и у микрофона RFI.
Для многих жертв теракта 2016 года вопрос участия в процессе остается открытым. Пятидесятилетняя Ольфа потеряла в теракте мужа, его родителей и племянника. Быть свидетелем на процессе она не хотела. Считала, что никто не поймет её боли, которую невозможно передать словами. Но один из участников встречи потерпевших, потерявший в теракте ребенка, переубедил её. Теперь Ольфа готова рассказать, как всё было: «Что видела, что чувствовала, что пережила. Что тяжелее всего переносить одиночество, трудно жить дальше «.
Одрэ, которой было в день теракта 13 лет, лишилась сестры-близнеца Лоры. Она к процессу готова. Показания заняли 10 страниц текста. Одрэ ездила в Париж. Для неё важно было увидеть планировку зала заседания суда, выяснить, где именно будут сидеть подсудимые. Она хочет обращаться прямо к ним. Объяснить им, „что значит лишиться сестры-близнеца в 13 лет“.
Она говорит, что хочет заставить обвиняемых встать на её место. Чтобы они поняли весь гнев и боль. Чтобы, глядя на нее, запомнили навсегда убитую сестру Лору. Девушка похожа на сестру как две капли воды. И своим присутствием хочет показать террористам, что хоть одна сестра убита, " но есть точь в точь такая же, вторая».
Одрэ рассчитывает на поддержку других потерпевших и судей. Надеется на строгий приговор для виновных. Но девушка всё еще не уверена, что процесс как-то облегчит ее боль. Отец Одрэ, тоже житель Ниццы, хочет на это надеяться:
«У нас с женой нет никакой надежды жить нормально. Дети смогут, они уедут. А мы с женой останемся в Ницце еще на 2–3 года. А потом, надеюсь, тоже уедем. Постараемся жить дальше. Потому, что здесь всё напоминает нам Лору, куда бы мы ни пошли».
Через шесть лет после теракта Каролин, 63-летняя пенсионерка, всё еще не может оправиться от шока. В тот вечер она безуспешно пыталась спасти жизнь маленького ребенка. На процессе в Париже она надеется увидеть родителей малыша.
Каролин будет свидетельницей на процессе, чтобы наконец «сделать новый шаг вперед по жизни». Но для этого, говорит женщина, нужно найти силы и «принять тот факт, что в день теракта не удалось спасти малыша, что он умер у нее на глазах». Это мучит её долгие годы. И она надеется, что на процессе сможет хотя бы пожать руку родителям погибшего ребенка.
Многие свидетели отказываются от участия в процессе, который считают бесполезным, так как сам террорист был застрелен на месте теракта. Суд будет разбирать ответственность тех, кто оказал организационную помощь террористу. Судебные слушания начнутся с опроса свидетелей, пострадавших и их семей. Это займет 5 недель. Обвиняемых в причастности к теракту будут заслушивать с начала ноября.
Напомним, в числ 86 жертв теракта в Ницце были 37 иностранцев. В их числе две россиянки — Виктория Савченко и Алина Богданова и украинский юноша Михайло Безелевский.
Ставший террористом Мохамед Лахуайедж Бухлель родился в Тунисе в 1985 году, проживал и работал в Ницце шофером-доставщиком. Был женат, имел детей.
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