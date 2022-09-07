Режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жакен ушел из жизни во Франции в 82 года

Французский режиссер Жюст Жакен, снявший всемирно известный эротический фильм «Эммануэль», скончался во вторник в возрасте 82 лет.

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«Жюст Жакен (Just Jaeckin), режиссер фильма "Эммануэль" с Сильвией Кристель, умер 6 сентября в Бретани после продолжительной болезни в возрасте 82 лет (...) Он скончался в окружении своих близких: супруги Анны, скульптора, и дочери Джулии, фотографа», — сообщил представитель семьи в среду, 7 сентября, агентству France-Presse.

Фильм «Эммануэль», ставший хитом после своего выхода на экраны во Франции в 1974 году, вошел в историю как один из символов сексуальной революции 1970-х. На киносеансы «Эммануэль» в стране было продано почти 9 миллионов билетов, в течение 13 лет картину показывали на Елисейских полях в Париже.

Ставший общественным явлением, фильм посмотрели в кинотеатрах по всему миру десятки миллионов зрителей. Сейчас фильм «Эммануэль» доступен для проката лишь по специальному по запросу, некоторое время в 2020 году он был доступен на Netflix, где был представлен как «романтическая» картина.

Фильм «Эммануэль» был снят по одноименному эротическому роману- бестселлеру, написанному Эмманюэль Арсан в 1959 году.

Продюсер Ив Руссе-Руар решил доверить съемки молодому режиссеру, обратившись к Жюсту Жакену, фотографу моды и знаменитостей, который с радостью согласился снять полнометражный фильм.

В 1974 году фильм чуть было не оказался под запретом: специальная комиссия требовала вырезать некоторые сцены под угрозой невыдачи прокатной лицензии. Но внезапная смерть тогдашнего президента Франции Жоржа Помпиду привела к назначению нового государственного секретаря по культуре, который разрешил выпустить фильм в прокат.

Картина «Эммануэль» с Сильвией Кристель стала «сериалом» — актриса сыграла еще в трех фильмах, поставленных другими режиссерами. Несколько фильмов об этой героине сняли с другими актрисами.

Сильвия Кристель на Каннском кинофестивале 20 мая 1975. AP - Jean Jacques Levy

После самого первого фильма «Эммануэль» Жюст Жакен снял картину «История О» (экранизация одноименного эротического романа Полин Реаж), а также — снова с Сильвией Кристель — фильм «Любовника леди Чаттерлей».

Успех «Эммануэль» отчасти «затмил многогранный талант» Жюста Жакена — фотографа, режиссера рекламы и скульптора, отметили агентству AFP в его окружении.

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