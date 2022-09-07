Фотографии из осажденного Мариуполя получили главный приз Международного фестиваля Visa pour l’image

Украинский фотограф Евгений Малолетка стал лауреатом премии Visa d’or News Международного фестиваля документальной фотографии Visa pour l’image. Вместе с оператором Мстиславом Черновым они — единственные репортеры, оставшиеся в осажденном Мариуполе. Их снимки роддома под бомбардировками облетели весь мир и стали символом и юридическим доказательством военных преступлений российской армии. В интервью RFI фотографы рассказали, как оказались в осажденном Мариуполе и свидетелями каких событий стали.

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Ежегодно Visa pour l’image, Международный фестиваль документальной фотографии в Перпиньяне, основанный 34 года назад, награждает лучших фотожурналистов со всего мира. В этом году он проходит под знаком Украины. Фотографии, вывезенные репортерами из-под российских обстрелов и запечатлевшие жизнь и смерть в окопах, бомбоубежищах, больницах и беженских поездах, можно видеть на улицах города, в выставочных залах и на огромных экранах под открытым небом, где каждый вечер идут показы.

Фотографы, работавшие после 24 февраля в Украине, получили и главные премии фестиваля. Евгений Малолетка стал лауреатом премии Visa d’or News, жюри отметило его репортаж из осажденного Мариуполя. Visa d’or Presse Quotidienne (ежедневной прессы) получил датский фотограф Mads Nissen (газета Politiken) за фотографию беженцев. За снимки из Украины жюри города Перпиньяна также наградило премией Visa d’or Rémi Ochlik, фотографа газеты le Monde Люку Бариуле. Во время одного из показов фотографии погибших журналистов были встречены минутой молчания.

Марина Яцко бежит за со своим бойфрендом Федором, который несет ее 18-месячного сына Кирилла, раненого во время обстрела. Ребенок не выжил. Больница в Мариуполе, 4 марта 2022. © AP/Evgeniy Maloletka

На вручении наград председатель фестиваля Жан-Франсуа Леруа открыл показ украинских репортажей резким осуждением слов бывшего кандидата в президенты Франции от соцпартии Сеголен Руаяль. Накануне она заявила, что сомневается в реальности бомбардировки роддома в Мариуполе. «Если бы была малейшая жертва, хоть один окровавленный ребенок, в век сотовых телефонов они (фотографии) у нас были бы …», — сказала французский политик. Председатель фестиваля назвал эти слова «отвратительными, недопустимыми и возмутительными». И предложил собрать выставленные в Перпиньяне фото- и видеорепортажи и послать их Сеголен Руаяль.

Снимки из подвергшегося бомбардировке роддома, облетевшие весь мир, принадлежат 35-летнему Евгению Малолетке, независимому украинскому фотографу, уроженцу Бердянска. Вместе с 37-летним видеооператором из Харькова Мстиславом Черновым (агентство АР) они были единственными репортерами, оставшимися в осажденном Мариуполе. В Перпиньяне они ответили на вопросы RFI.

Мариуполь, 9 марта 2022. Женщина и ребенок не выжили. AP - Evgeniy Maloletka

RFI: Бывшая министр и кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль заявила вчера, что сомневается в реальности бомбардировок роддома в Мариуполе. Фотографии из подвергшегося обстрела роддома — ваши. Как и фотографии погибших в оккупированном городе детей. Что бы вы ей ответили?

Мстислав Чернов и Евгений Малолетка: Спорить с политиками и вообще с теми, кто пытается отрицать военные преступления – не наша работа. Наша работа снимать. Мы просто будем снимать и показывать снятое. А если политикам хочется увидеть эти фотографии, пусть приедут, мы можем их показать.

"Мариуполь — не что-то уникальное, что случилось, закончилось и не повторится. Как и Буча. Это преступления, которые продолжают систематически совершаться".

Рассказанная вами история — огромной визуальной силы. Но это одновременно и документальное свидетельство, и даже юридическое доказательство преступлений. Что для вас важнее в них — художественное воздействие или документальная значимость?

Е.М и М.Ч: В Мариуполе мы сняли тысячи фотографий и часы видео. Даже если бы мы все это выставили, все равно это была бы только малая доля того, что там происходило и продолжает происходить. Мариуполь — не что-то уникальное, что случилось, закончилось и не повторится. Как и Буча. Это преступления, которые продолжают систематически совершаться.

Роженица в Мариуполе. Пятый день войны. 28.02.2022 AP - Evgeniy Maloletka

Как вы оказались в осажденном Мариуполе?

М.Ч.: В январе закончилась моя командировка в Афганистан, и агентство АР попросило меня вернуться в Украину. Уже было понятно, что вероятность российского вторжения очень велика. Мы работали в тандеме, и на протяжении месяца снимали, как часть украинцев готовится к полномасштабному российскому вторжению. Часть всего мира не хотела видеть и верить в эту возможность, а часть понимала, что война идет уже восемь лет, и что нужно продолжать готовиться.

Сначала я работал в Харькове, моем родном городе. За неделю до вторжения мы переехали в Донбасс и снимали там в окопах. Я помню то ощущение фрустрации, которое было тогда у украинских солдат. Им запрещали отвечать на обстрелы, которые шли уже довольно плотно по всей линии фронта. С украинской стороны была попытка деэскалации.

Мариуполь, родильное отделение после обстрела. 9 марта 2022. AP - Evgeniy Maloletka

23 числа, после трансляции Совбеза РФ, где был поднят вопрос о признании самопровозглашенных республик, мы поняли, что вторжение неизбежно. Мы еще не понимали его географии и думали, что все ограничится Донбассом, но четко осознавали его неизбежность. В то время в Украине находилось несколько команд АР, наша команда приняла решение ехать в Мариуполь.

Мариуполь —одна из главных точек в этой войне. И было понятно, что после восьми лет войны, если Россия попытается продолжить вторжение, то наверняка попытается взять город как важный пункт на пути в Крым. Мы выехали 23 ночью и ехали всю ночь вдоль линии соприкосновения. Приехали за час до начала вторжения, когда начали падать первые бомбы.

Мы понимали, насколько Мариуполь важен — и решили остаться. Наш выбор не был случайным, это было сознательное решение.

Е.М.: Мы находились в Мариуполе 20 дней. 3 марта город полностью окружили, связь оставалась только в нескольких местах, слабый сигнал. Все журналисты выехали, понимая, что кольцо захлопывалось. И дальше город был уже полностью отрезан, никто не въезжал и не выезжал. Мы могли изредка связываться по спутниковому телефону и посылать небольшие файлы, в остальном была полная изоляция.

Вы решили остаться?

Е.М и М.Ч: Мы решили остаться и продолжать свое дело. Мы понимали, насколько Мариуполь важен — и для того, чтобы показать эту войну, и в целом в контексте того, что происходит в мире. Наш выбор не был случайным, это было сознательное решение, последствие нескольких часов обсуждения с редакторами и планирования.

Тела людей, погибших в результате обстрелов, лежат на территории больницы №3 в Мариуполе. 15.03.2022 AP - Evgeniy Maloletka

Как вы жили во время осады?

Е.М и М.Ч: Когда пропали свет, вода и газ и когда практически не осталось еды, мы переехали в больницу номер два. Там можно было перезарядить батарейки и спать в относительной безопасности. Мы спали на полу сначала на втором, потому на третьем этаже вместе с пациентами. Пациентов к тому времени перевели в коридоры, чтобы они не лежали рядом с окнами и на них не падали бы осколки. Мы жили среди стонов, обезболивающие заканчивались. Спать было сложно, каждые полчаса неподалеку от больницы совершался авианалет.

Потом мы уехали из больницы и стали искать, где и как отправить материалы, связи по-прежнему не было. В городе оставалась одна точка, но потом и туда попала бомба. Мы заряжали батареи в здании «Красного креста», но и туда через два дня попала бомба. Вот так мы постепенно отступали вглубь города, пытаясь работать. Растапливали снег, чтобы вскипятить воду на костре. То есть, жили как все люди в городе.

Мариуполь. 12 марта 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Это была та больница, в которой находился роддом?

Е.М и М.Ч: Нет, это была больница номер два, а родильное отделение находилось в больнице номер три. Мы снимали в нескольких больницах и жили 20 дней в совершенно разных местах. Мы давно в профессии и знаем, что хороший материал можно получить только когда находишься внутри. Материал о больнице можно сделать, когда живешь и разговариваешь с врачами Материал о людях в убежище — когда они видят, что ты живешь с ними, а не приехал на пять минут сделать фото. Когда люди видят, что мы в той же ситуации, и в бомбоубежище, и в «скорой», и в больнице, то отношение меняется.

Новорожденные в мариупольской больнице,15 марта 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Кто оставался городе? В основном пожилые люди или семьи с детьми?

М.Ч.: В первые дни блокады, когда выехать уже нельзя было, мы приехали в одно из убежищ, «Терраспорт», и там были около 2 тысяч человек. Это большой спортивный комплекс, где в подвале спасались люди. Из 2000 человек порядка, наверное, половины были дети, огромное количество семей с детьми. Раньше они по разным причинам не захотели выехать, а потом уже не могли, не было транспорта. Оставалось только прятаться и надеяться.

Е.М.: Мы в контакте с теми, кому удалось выехать из Мариуполя. Сейчас существует единственный коридор, ко которому люди могут выезжать с захваченных территорий, — через Васильевку в Запорожской области. Все остальные пути сообщений и переходов, как это было после 2014 года, больше нет. Эта единственная дорога тоже связана с рисками, пропусками и большими очередями. Но люди ездят, информация поступает, и еще начала появляться связь. Но кто там осталось, какое количество людей, когда город стерт с лица земли, а все дома выгорели и нет никаких инфраструктур, непонятно. По примеру родного Бердянска могу сказать, что до сих пор на улицах ищут шпионов, людей забирают по необъективным причинам и доносам, — например, что-то не понравилось в телефонах. В Бердянск переехало большое количество мариупольцев, потому что город курортный, и в нем много жилья, которое раньше сдавали в сезон. Обстановка там очень плохая.

Больница, Мариуполь. 11 марта 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Из тысяч снятых кадров как вы отбирали те, что выставлены в Перпиньяне?

Е.М.: Фотография — это в первую очередь документ. Я снимаю репортаж не в художественной, а в классической форме. Отбор происходил приблизительно по фотографиям, которые уже выпускало агентство и которые были опубликованы. Некоторые очень известны, и мы не могли их игнорировать.

Была ли у вас мысль, что не вы можете оттуда не выйти?

В какой-то момент должна была состояться эвакуация. Так и было. Люди начали разбегаться, кто пешком, кто на машинах. Все боялись, организованной эвакуации не было, только сначала по железной дороге, да и та прекратилось. Железная дорога шла через Волноваху, а Волноваха стала линией фронта. И многие люди, не имея транспорта и понимания как действовать, какими дорогами уезжать, оказались в ловушке.

Вначале жители не понимали серьезности ситуации, думали, все будет, как в 2014 или 2015 году, когда был, например, обстрелян микрорайон Восточный. Не осознавали, что все может быть серьезнее и опаснее, То, что происходит сейчас, — это абсолютно несравнимые вещи и по количеству используемых Россией вооружений, и по их типу (кассетные бомбы — RFI). Это авиабомбы, ракеты, корабельная артиллерия и все остальное — все, что есть в арсенале, они использовали.

Аопч "скорой" пытается спасти девочку, попавшую под обстрел. 27 февраля 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Что вы собираетесь снимать дальше? Вернетесь на фронт?

М.Ч.: Сейчас я вместе с PBSFrontlineVideoготовлю документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Сразу после Мариуполя мы еще месяц делали расследование бомбардировки Мариупольского драматического театра. Мы в контакте с людьми, которым удалось выехать, и с которыми снимали раньше. Евгений недавно общался с медиками, которые были с нами. Мы вернемся на фронт, и я обязательно поеду в мой родной Харьков, который продолжают бомбить. И обязательно в район Николаева, и в Херсон.

Е.М.: Конечно, мы будем снимать и дальше. Война не кончилась.

Мстислав Чернов (слева) и Евгений Малолетка. 30 августа 2022. © RFI/Mathilde Lavigne

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