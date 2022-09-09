Истории

Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль извинилась за свои слова об Украине. Посол Украины в Париже Вадим Омельченко пригласил ее приехать в страну и увидеть происходящее своими глазами.

Бурную полемику во Франции вызвали заявления экс-кандидата в президенты страны, социалистки Сеголен Руаяль. Вечером 1 сентября в эфире телеканала BFM TV она усомнилась в реальности российских авиаударов по роддому в Мариуполе и обвинила Владимира Зеленского в «пропаганде войны с помощью страха». Слова Руаяль незамедлительно подхватила российская пропаганда. Первый канал выпустил отдельный сюжет на эту тему, полностью переврав сказанное французским политиком. Через несколько дней госпожа Руаяль извинилась за свои слова и признала «ошибку». Однако, несмотря на принесенные извинения, полемика во французском обществе не утихает до сих пор.

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Что случилось

1 сентября в эфире информационного канала BFM TV Сеголен Руяль, видный деятель французской Соцпартии, уступившая во втором туре президентских выборов 2007 года правому кандидату Николя Саркози, произнесла длинную тираду, воспроизводящую нарратив кремлевской пропаганды.

«Все знают, что существует пропаганда войны через страх. Например, первое событие, о котором говорилось, авиаудары по роддому (имеется в виду роддом в Мариуполе. — RFI). Мирный процесс прервался, когда господин Зеленский посещал европейские парламенты. Он использовал это, он сказал: “Я встретил беременную женщину, которая попросила отомстить за нее”. Он был не способен назвать имя этой женщины, мы так и не узнали имя жертв. И если бы была хоть малейшая жертва, хоть малейший ребенок в крови, в нашу эпоху мобильных телефонов мы бы знали, как их зовут»,

— Сеголен Руаяль в эфире BFM TV.

Она также подвергла сомнению убийства мирных жителей в Буче.

Реакция французских политиков и общества

Слова Сеголен Руаяль вызвали бурную реакцию у французских политиков, журналистов и экспертов. В первую очередь, в ее собственном, левом, лагере. Возмущение в частности выразили во французской Соцпартии, членом которой является Руаяль. «Мир в Украине невозможен не из-за жертв вторжения, а из-за захватнических амбиций Путина. Военные преступления задокументированы. Отрицать их — значит, оскорблять убитых, изнасилованных, замученных. Говорить противоположное — пропаганда!», — написал в твиттере первый секретарь Соцпартии Оливье Фор.

La paix en #Ukraine n’est pas rendue impossible par les victimes de l’invasion, mais par la volonté de conquête de #Poutine ! Les crimes de guerre sont documentés, le nier est une insulte aux assassinés, aux violées, aux torturés ! Dire le contraire est de la propagande ! https://t.co/wr2LaYXi16 — Olivier Faure (@faureolivier) September 1, 2022

Французская ассоциация Stand with Ukraine объявила о том, что подаст на Руаяль в суд. «Для жертв слышать подобное — невыносимо, в особенности от политика уровня Сеголен Руаяль», — отметил глава ассоциации Эдвард Майор.

Последствия российского авиаудара по роддому №1 в Мариуполе 9 марта исследованы и задокументированы. Украинский фотограф Евгений Малолетка, сделавший облетевшие весь мир снимки разбомбленной больницы, только что получил главный приз Международного фестиваля документальной фотографии Visa pour l’image во французском Перпиньяне.

►► «Спорить с политиками и вообще с теми, кто пытается отрицать военные преступления – не наша работа. Наша работа снимать» — Интервью Евгения Малолетки и Мстислава Чернова RFI.

Сеголен Руаяль поспешила извиниться. Сначала в твиттере. «Я никогда не отрицала военных преступлений, и я охотно приношу свои извинения жертвам, если они так восприняли мои слова», — написала она на следующий день после эфира.

Ici la fin de ma parole, coupée ds les rediffusions. Plaider pour la paix c’est agir pour l’arrêt des souffrances du peuple ukrainien et de l’agression https://t.co/cyNDTx2sFQ n’ai jamais nié les crimes de guerre et je m’excuse volontiers auprès des victimes si elles l’ont pensé pic.twitter.com/TrfqYnekBa — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) September 3, 2022

«Поскольку я выражалась схематично, могло создаться впечатление, что я говорила о том, что не было жертв. Это ошибка, и я ее признаю. Я извинилась перед жертвами. У меня есть только одна цель: возобновление мирного диалога», — пояснила политик в комментарии Liberation.

С тех пор полемика вокруг скандальных заявлений Руаяль так и не утихла. Из эфира в эфир и в своих многочисленных твитах политик не перестает уверять, что ее главной целью является достижение мира. При этом она не стала отрекаться от своих слов и не осудила военные преступления России в Украине.

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко отреагировал на скандал с элегантностью профессионального дипломата.

«Нам бы не хотелось сомневаться в беспристрастности Сеголен Руаяль. Многие ждут от нас заявлений с ее осуждением. Я бы хотел пригласить ее в Украину увидеть все собственными глазами, как это уже сделали многочисленные политики. Настоящие свидетели вызывают больше доверия», — написал он в твиттере.

Сеголен Руаяль оценила это обращение. «Я ценю мудрый тон посла Украины и приглашение. Я не могу обойти французскую дипломатию своим приездом, но готова к любым посредническим усилиям. Непросто говорить о мире, но это мое искреннее пожелание мужественному украинскому народу», — ответила госпожа Руаяль Вадиму Омельченко.

J’apprécie le ton sage de l’ambassadeur d’Ukraine et l’invitation. Je ne peux court-circuiter la diplomatie française en venant, mais suis disponible pour tout effort de médiation. Pas facile de parler de paix mais c’est le vœu de tout mon cœur pour le courageux peuple ukrainien https://t.co/CVGR5qSDLF — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) September 7, 2022

Реакция кремлевской пропаганды

4 сентября, несмотря на уже прозвучавшие к этому моменту извинения со стороны политика, российский Первый канал показал 43-секундный сюжет под названием «Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль раскритиковала пропаганду Киева». «Руаяль предположила, что информация об обстреле роддома в Мариуполе и провокация в Буче были выдуманы с целью помешать мирному процессу. И это "пропаганда войны через страх" со стороны Зеленского», — говорит ведущая пропагандистского канала. После чего следует кадр, вырезанный из эфира BFM TV, и приводится «цитата» Сеголен Руаяль следующего содержания:

«Нам необходимо на законодательном уровне запретить киевскую пропаганду войны через страх на наших каналах. Она мешает нам принимать взвешенные решения. А господин Зеленский это использует в своих интересах».

Ничего подобного французская социалистка не говорила.

Об извинениях, принесенных украинцам госпожой Руаяль, кремлевская пропаганда предпочла умолчать.

Ложь о якобы прозвучавшем из уст Сеголен Руаяль призыве «к запрету пропаганды Киева» подхватило РБК. 4 сентября на сайте издания появилась новость с заголовком «Лидер французской партии поддержал запрет "военной пропаганды" Киева». Речь идет о твите Флориана Филиппо, маргинального прокремлевского политика, некогда бывшего правой рукой националистки Марин Ле Пен, а теперь возглавляющего движение «Патриоты». В своем посте Филиппо пригласил Сеголен Руаяль (которая, будучи членом Соцпартии, формально является его политической противницей; французская Соцпартия всегда занимала во Франции четкую антипутинскую позицию. — RFI) принять участие в организованной им акции протеста и восхитился ее «образцовой смелостью». За эту смелость, как отметил политик, «все гномы системы набрасываются на неё».

Ségolène Royal est la bienvenue en manifestation ce samedi 3 septembre !



Son courage est exemplaire, tous les gnomes du Système lui tombent dessus ! Elle est sincèrement la bienvenue pour défendre la vérité, la France libre et la liberté ! pic.twitter.com/r35mcyQf16 — Florian Philippot (@f_philippot) September 2, 2022

Борьба с путинской пропагандой только начинается

Этот эпизод, пишет журналист экономического издания Challenges в редакторской колонке от 4 сентября, напоминает нам о том, что пророссийский клан во Франции, несмотря на то, что после 24 февраля он стал более осторожным, остается «мощным, активным и влиятельным».

Идеологическая битва против Путина и его сторонников только начинается. Challenges

7 сентября спикер правительства Франции Оливье Веран призвал страну к «коллективной бдительности» перед лицом кремлевской пропаганды о войне в Украине.

«Мы видим, как в телевизионных эфирах, иногда со стороны политических лидеров, иногда со стороны экспертов появляются российские нарративы, которые они несут в нашу страну, как заслуживающие доверия, и даже ставят под сомнение реальность чудовищных фактов, которые происходят в Украине», — заявил он после заседания совета министров. Оливье Веран не стал напрямую называть Сеголен Руаяль, однако отсылка к скандальным заявлениям бывшего кандидата в президенты была очевидной.

Тем временем во французском сегменте твиттера продолжают комментировать слова Руаяль, теперь и в пародийном ключе.

«Сеголен Руаяль сомневается в реальности смерти Елизаветы II. "Если это было бы правдой, в нашу эпоху мобильных телефонов мы бы увидели фотографии"», — это сообщение пародийного аккаунта L'Echo de la Boucle набрало в твиттере более пяти тысяч реакций.

🔴Ségolène Royal doute de la réalité du décès d’Elizabeth II : « Vous pensez bien que si c’était le cas, à l'heure des téléphones portables, on aurait des photos » pic.twitter.com/qtmiHSd51s — l'Écho de la Boucle (@EchodelaBoucle) September 8, 2022

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