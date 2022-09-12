В Париже открылся процесс о нарушении тайны следствия самим главой угрозыска

Парижский суд начал 12 сентября разбирательство по делу о коррупции, торговле влиянием и нарушении тайны следствия. В числе 19 обвиняемых фигурирует бывший начальник парижской судебной полиции (СП) Бернар Пети и бывший профсоюзный активист полиции Жоакин Мазане. К делу причастен мошенник международного масштаба Кристоф Роканкур, разоривший не одну всемирно известную «звезду» экрана и эстрады.

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Как подчеркивает судебный обозреватель RFI, слушания об «утечках информации» из Регионального управления судебной полиции Парижа (эквивалент угрозыска) — это целых три криминальных дела в одном процессе.

Цепочка незаконных действий, как постановила полиция, тянется с 2014 года. Всё началось с попытки Кристофа Роканкура устроить за деньги регуляризацию положения во Франции двух марокканок.

Французская пресса напоминает сегодня, что жертвами этого жулика-рецидивиста в 90-х годах стал американский актер Мики Рурк, певец Мишель Польнарефф и известная французская актриса, режиссер и писательница Катрин Брейя. Несмотря на много судимостей, манипулятор продолжает вращаться во влиятельных кругах и, по данным полиции, во Франции вложил крупные средства в адвокатский кабинет. Он использовал свои «связи» и знакомства в среде полиции и правосудия, чтобы «устраивать» за деньги «дела» личностей, попавших в сложное положение из-за несоблюдения закона.

Дело о попытке легализации иммигрантов за плату

Так, получив несколько тысяч евро от сестер-марокканок, Кристоф Роканкур познакомил их с Кристианом Пруто — бывшим префектом и создателем французского спецназа (GIGN). Последний вывел просителей на контакт с политиком Кофи Ямньяном. Франко-конголезец был госсекретарем по социальным вопросам и интеграции в команде президента Франсуа Миттерана, а в момент встречи, в 2014 году, готовил своё участие в выборах 2015 года на пост президента Конго. Предполагается, что за попытку урегулировать вопрос с префектом Парижа и министром внутренних дел страны посредник должен был также получить четырехзначную сумму. Но его действия ожидаемых результатов для девушек-марокканок не принесли — уточняет сайт 20minutes. RFI подчеркивает, что Кофи Ямньян во время следствия категорически отверг факт получения каких-либо денег.

Дело об отмывании денег и коррупции

Здесь начинается новый этап дела. Заподозрив факты мошенничества, отмывания денежных средств со стороны Роканкура, а также факты пассивной и активной коррупции и использование влияния, связанного со служебным положением, следователи «поставили всю эту кампанию на прослушку», объясняет Le Monde.

Кристиан Пруто был при Миттеране руководителем антитеррористического подразделения Елисейского дворца. То есть, отвечал не только за безопасность, но и был хранителем секретов президента. Le Monde пишет, что бывший «жандарм Елисейского дворца» и потом сохранил множество контактов в рядах сотрудников судебной полиции. Среди наиболее тесных —Филипп Леметр, бывший офицер по борьбе с терроризмом, проработавший в ряде министерских кабинетов в эпоху Жака Ширака.

В последние годы Леметр был техническим консультантом при влиятельном комитете социальной помощи полицейских ANAS. Эта ассоциация управляет клиниками и центрами отдыха, предлагает полицейским финансовую помощь и ссуды. Изучив её работу, финансовая бригада поставила вопрос об ответственности руководства за ложные счета, «подделку и использование подделок» и «коррупцию». Упоминается в досье практика отмены штрафов за нарушение правил дорожно-транспортной безопасности и легализации положения иммигрантов. Здесь важно ответить, что с 2009 года комитетом ANAS руководит уже упоминавшийся выше Жоакин Мазане, активист профсоюзного движения в полиции 1990 – 2000 годов.

Дело о нарушении тайны следствия

На этом этапе начинается третья криминальная история, касающаяся непосредственно нарушении тайны следствия. Как установили следователи, Кристиан Пруто и Жоакин Мазане, используя свои знакомства в судебной полиции, запросили и получили информацию из досье Кристиана Пруто. Когда финансовая бригада вызывала его в рамках расследования деятельности Кристофа Роканкура, он обратился к Филиппу Леметру с просьбой выяснить причину интереса к нему бригады СП. Леметр пообещал узнать и, по его собственным показаниям, неоднократно связывался с руководителем СП Бернаром Пети и главой его кабинета.

Со своей стороны, Бернар Пети отрицает факт передачи сведений о расследовании дела Роканкура и объясняет обвинения стремлением навредить ему в рамках внутренней войны полицейских левого и правого политического толка. Слушания продлятся до 5 октября.

Дела Роканкура

55-летнего Кристофа Роканкура прозвали «звездным мошенником» за то, что в 1990-х годах он выманил миллионы долларов у богатых американцев в Голливуде и Нью-Йорке, выдавая себя за тайного сына звёздной актрисы Софи Лорен или члена семьи Рокфеллеров. Он был осужден за мошенничество во Франции, Швейцарии, Канаде и США.

Во Франции в феврале 2012 года его приговорили к 16 месяцам тюремного заключения, восемь из которых были условными, а также к выплате 578 тыс евро в качестве компенсации за злоупотребление слабостью в ущерб режиссеру Катрин Брейя. Эта история легла в основу её фильма «Злоупотребление слабостью». Пять лет спустя он был приговорен к штрафу в размере 15 тыс евро в деле о краже 52 кг кокаина.

Открывшийся 12 сентября в Париже процесс касается обвинений в адрес Кристофа Роканкура в попытке, за плату, легализовать незарегистрированных мигрантов с помощью Кристиана Пруто и бывшего государственного секретаря Кофи Ямньяна.

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