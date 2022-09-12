Макрон — Путину: причина угроз безопасности Запорожской АЭС — ее оккупация российскими войсками

КОММЕНТАРИИ

Ситуация на Запорожской АЭС снова стала темой телефонных переговоров президентов Франции и РФ. 11 сентября Эмманюэль Макрон подчеркнул в разговоре с Владимиром Путиным, что причина угроз безопасности ЗАЭС — ее оккупация российскими войсками. Президент Франции намерен продолжать дипломатические усилия, чтобы добиться договора, который гарантировал бы безопасность крупнейшего ядерного объекта в Европе.

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В воскресенье, 11 сентября, состоялись очередные телефонные переговоры между президентами Франции и РФ. Разговор имел место на фоне того, что российские войска за несколько дней оставили ключевые позиции на северо-востоке Украины в результате контранступления ВСУ.

Эмманюэль Маркон «осудил продолжающиеся российские военные операции в Украине и напомнил о своем требовании как можно быстрее их прекратить, чтобы начались переговоры и были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины». Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что переговоры с агрессором возможны только при условии освобождения оккупированной Россией украинских территорий. В Украине уверены, что любое достигнутое с РФ мирное соглашение при нынешних условиях было бы нужно России как пауза для восстановления сил и дальнейших попыток поглощения Украины.

В ходе воскресного телефонного разговора президентов Франции и РФ обсуждалась ситуация на оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. Эмманюэль Макрон «напомнил, что российская оккупация является причиной нынешних угроз целостности ЗАЭС» и «потребовал, чтобы российские войска вывели оттуда свои тяжелые и легкие вооружения, и чтобы были приняты надлежащие меры по рекомендациям МАГАТЭ для обеспечения безопасности объекта».

Ранее, 5 сентября, в Елисейском дворце отметили, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Эмманюэль Макрон подчеркивал, что только «вывод российских войск» может стать залогом безопасности ядерных установок ЗАЭС.

МАГАТЭ в своем докдаде о ситуации на Запорожской АЭС рекомендовало немедленно создать «зону безопасности» вокруг объектов станции.

В коммюнике от 11 сентября по итогам переговоров с Путиным говорится, что президент Франции будет поддерживать контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и будет говорить с президентом Путиным в ближайшие дни, «чтобы было достигнуто соглашение, гарантирующее безопасность Запорожской атомной станции».

Еще одной темой воскресных переговоров Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным стала глобальная продовольственная безопасность. В связи с этим президент Франции «напомнил, что европейские санкции не распространяются ни на сельскохозяйственную продукцию, ни на продукцию, необходимую для ведения сельского хозяйства». Президент Франции призвал РФ обеспечить, чтобы достигнутые в Турции зерновые соглашения исполнялись «так, чтобы экспортируемое зерно шло тем, кому оно в первую очередь нужно».

Версия Кремля

Кремль также выступил коммюнике о воскресных переговорах между президентами Франции и РФ, значительно отличающееся по сути. Там, во-первых, говорится об «украинских атаках» на ЗАЭС. Украина обвиняет в обстрелах станции российские войска.

В Кремле утверждают, что президенты Франции и РФ выразили готовность к «неполитизированному взаимодействию» по вопросу ЗАЭС с участием МАГАТЭ. О чем идет речь — неясно. О «неполитизированном взаимодействии» не упоминается в коммюнике Елисейского дворца, где недвусмысленным образом осуждается российская оккупация ЗАЭС.

Во-вторых, Путин в разговоре с Макроном критиковал поставки «Западом» оружия Украине, которое, как утверждают в Кремле, ВСУ используют для «обстрелов гражданской инфраструктуры Донбасса, в результате которых страдают мирные жители». По данным ООН, подавляющие большинство погибших и раненых мирных жителей в Украине с 24 февраля приходится именно на подконтрольные украинским властям территории, а не на оккупированные РФ районы.

Что касается продовольственной безопасности, в Кремле заявляют, что «в целях» того, чтобы «вывозимое из черноморских портов зерно» направлялось «прежде всего на нужды развивающихся стран» — «крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».

Бывший французский дипломат, руководительница программы Wider Europe аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) Мари Дюмулен отмечает, что последнее требование является давлением РФ с целью снять международные санкции в разных сферах в обмен на вывоз украинского зерна.

Нет европейских санкций в отношении сельскохозяйственной продукции. Но есть последствия финансовых санкций для экспорта. Ряд российских банков под санкциями. Ограничения в сотрудничестве с такими банками могут повлечь последствия для агроэкспорта. Иностранные компании всеми силами стараются избегать попадания под вторичные санкции, и иногда ограничивают какие-то операции, которые даже могут быть формально разрешены. Я привела в пример финансовый сектор. Можно упомянуть и сектор страхования, который косвенным образом влияет на мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией. Страховые компании могут отказаться застраховать грузы из России из-за опасения вторичных санкций. Таким образом Путин использует вывоз украинского зерна, чтобы добиться смягчения санкций в других областях,

— объясняет Мари Дюмулен.

Что касается продолжающихся дипломатических усилий президента Франции и в том числе его звонков Путину, эксперт отмечает следующее:

Мари Дюмулен: В своей речи на приеме послов 1 сентября Эмманюэль Макрон упомянул о диалоге с Владимиром Путиным. Он объяснял, что диалог должен продолжаться, потому что его нельзя полностью делегировать другим. Дипломатия заключается не только в том, чтобы разговаривать с людьми, с которыми мы согласны, инача она не имела бы большого смысла. И он объяснял, что если по нравственным или другим причинам перестать разговаривать с Путиным, мы окажемся в ситуации, когда с Путиным будут говорить Турция, Китай, но ни одна западная страна не будет иметь такого канала, хотя им есть что ему сказать. Например — выведите свои войска с Запорожской станции. Это не значит, что он это сделает, но если ему это не сказать, он не услышит этот месседж. Я думаю, что в этом смысл поддержания таких контактов.

Они стали намного более редкими, чем на первом этапе войны — после того, как стало известно о зверствах, совершенных в Буче, Ирпене и других местах в Украине. Было довольно мало звонков Путину от Эмманюэля Макрона, но он продолжает этот диалог. Отметим, что в этот раз он позвонил Владимиру Зеленскому перед тем, как позвонить Путину, как он делал и раньше. Потому что идея в том, чтобы использовать этот канал, чтобы передать России сообщения, скоординированные с Украиной. То есть ничего не обсуждать с Россией, что ранее не было обсуждено с Украиной.

RFI: Может ли Европейский союз или Франция в частности стать медиатором между Россией и Украиной?

Мари Дюмулен: На этой стадии нет медиации самого конфликта. Было посредничество Турции относительно вывоза зерна. Но в реальности пока нет никаких политических переговоров, потому что ни одна из сторон к ним не готова. Пока слишком рано говорить о том, какие страны могут быть вовлечены в медиацию такого типа, потому что стороны ее и не рассматривают. А когда этот вопрос встанет, я не думаю, что Россия примет медиацию Евросоюза как таковую. Предложат ли отдельные страны Европейского союза медиацию, и будет ли среди них Франция — слишком рано говорить.

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