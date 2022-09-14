ЕСПЧ осудил Францию за нерепатриацию семей джихадистов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Францию за отказ в репатриации содержащихся в сирийских лагерях жен и детей французских джихадистов. Соответствующее постановление было опубликовано в среду, 14 сентября.

Реклама Читать далее

По мнению ЕСПЧ, Франция нарушает статью Европейской конвенции по правам человека о том, что «никто не может быть лишен права въезда на территорию государства, гражданином которого он является». Французские власти до сих пор отказывались выполнять требование об «автоматической» репатриации всех детей джихадистов и их матерей, настаивая на том, что каждый случай должен рассматриваться отдельно.

Grand Chamber judgment H.F. and others v. France - Examination of requests for repatriation of applicants’ daughters and grandchildren held in camps in Syria https://t.co/HO884JBPnK#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/RlyrjDkYC0 — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) September 14, 2022

С точки зрения суда, в отношении граждан Франции не соблюдается право на репатриацию. Отказ в возвращении на национальную территорию должен быть изучен независимым органом, который установил бы его законность, считают в ЕСПЧ. Поскольку заявители лишены возможности оспорить причины отказов в репатриации, суд в Страсбурге заключил, что «правительство Франции обязано как можно скорее возобновить рассмотрение ходатайств заявителей при условии соблюдении гарантий против произвола».

Во время заседания Совета министров пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран заявил, что Франция «не дожидалась решения ЕСПЧ, чтобы продвинуться» по вопросу репатриации семей французских джихадистов.

► «Все зависит от политической воли»: почему Франция не спешит возвращать детей французских джихадистов на родину

С иском в ЕСПЧ обратились две французские супружеские пары, которые безуспешно ходатайствовали перед властями о репатриации своих дочерей–спутниц джихадистов и их детей. Эти женщины отправились в Сирию из Франции в 2014 и 2015 годах. Сейчас им 31 и 33 года, с 2019 года они содержатся вместе с со своими родившимися в Сирии детьми в лагерях Аль-Холь и Родж на северо-востоке страны. Заявители утверждали, что отказ в репатриации нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, а их дочери подвергаются бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

В феврале Франция уже была осуждена Комитетом ООН по правам ребенка, который постановил, что Париж «нарушил права французских детей, задержанных в Сирии, не репатриировав их». Еще два года назад Европарламент в специальной резолюции призвал страны Евросоюза к репатриации своих граждан из Сирии.

.► «Эти дети невиновны»: во Франции набирает силу кампания за возвращение детей джихадистов на родину

В начале июля Франция вернула 35 детей и 16 матерей, которых удерживали в лагерях, созданных курдскими силами для пленных джихадистов ИГИЛ и членов их семей на сирийском северо-востоке. Это стало первой массовой репатриацией с 2019 года. Несовершеннолетние были переданы органам опеки, а репатриированные женщины были переданы в руки правоохранительных органов — восемь женщины ранее были объявлены в розыск, а в отношении остальных были выданы ордера на арест. По словам координатора французской разведки и борьбы с терроризмом Лорана Нуньеса, после этой операции в сирийских лагерях оставалось еще около 100 гражданок Франции и около 250 детей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться