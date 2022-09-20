Во Франции началось расследование после угроз в адрес Владимира Осечкина

В середине сентября во Франции было начато расследование по поводу угроз в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом во вторник сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к следствию.

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Владимир Осечкин, получивший статус политического беженца во Франции, утверждает, что избежал покушения вечером 12 сентября, когда находился в своем доме в Биаррице, с женой и детьми. «12 сентября около 21:00 я был дома, работал в темноте, не включал свет», — рассказал он AFP по телефону.

«Когда приехали жена и дети, мы включили свет и начали кормить детей ужином, и я заметил красную точку, которая двигалась по стене террасы в мою сторону. (...) Мы выключили свет, легли на землю, закрыли ставни и вызвали полицию», — продолжил он. «Когда приехала полиция, они (полицейские – ред.) вошли в дом с другой стороны и при попытке открыть ставни одного из балконов услышали выстрелы, потом они допросили соседей, которые тоже слышали стрельбу», — рассказал Осечкин AFP.

По словам источников, знакомых с делом, возбуждено дело и передано судебной полиции расследование по факту «угроз», а не покушения на убийство. При этом источники не подтверждают и не опровергают стрельбу, указывает France-Presse. Прокуратура Байонны, с которой связалось агентство, отказалась давать информацию по поводу этого расследования.

19 сентября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в интервью Юлии Латыниной, что его пытался убить во Франции «связанный с ФСБ человек». О возможности покушения, по словам Осечкина, его предупреждал журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. «Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство», — сказал он.

Агентству France-Presse Осечкин заявил, что в начале февраля он был проинформирован о плане покушения на него и с тех пор находится под охраной полиции.

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