Университет в Страсбурге будет экономить зимой на отоплении

Неделя устойчивого развития

Изменение климата и рост цен на энергоносители заставили страны Евросоюза ввести программу экономии энергорессурсов. Отвечая на призыв правительства Франции, Страсбургский университет объявил 19 сентября о закрытии учебного заведения этой зимой дополнительно на две недели, чтобы сэкономить на отоплении в наиболее холодный период года. Мера обьявлена в рамках проводимой сейчас Европейской недели устойчивого развития.

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5 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к французам с призывом сократить потребление электроэнергии на 10%. В день начала Европейской недели устойчивого развития, 19 сентября, президент ВУЗа Мишель Денекен сообщил в видеообращении к студентам через Youtube о продлении на неделю рождественских каникул и переходе на дистанционное обучение в течение недели в феврале.

План «экономии для экологии» предусматривает ограничение температуры в помещениях в отопительный период 19-ю градусами. При этом отопление осенью будет включено «как можно позже», Специальная информационная кампания в университете знакомит учащихся с «эко-жестами, направленными на защиту устойчивости климата», — сообщил руководитель университета. Университет предлагает сотрудникам, уходя, выключать всё офисное оборудование (освещение, экранные заставки, сканеры, копировальные аппараты, принтеры, компьютеры и т. д.). Использование дополнительных обогревателей в университете, по определению, запрещено.

Ежегодно Страсбургский университет принимает в своих стенах около 57 тыс студентов. Только в прошлом году сумма затрат ВУЗа на энергию составила 10 млн евро. Из них 5 млн евро пошло на оплату электроэнергии, 2 млн на газ и 3 млн евро на сетевое отопление. Рост цен станет для университета особенно болезненным. ВУЗ намерен мониторить экономию энергии и свой «углеродный след», начиная с октября. Таким образом, первые итоги «плана экономии для экологии» можно будет подвести в январе 2023 года.

Французские государственные и частные организации должны адаптироваться к ситуации, когда поставки российского газа в Европу приостановлены и есть реальные опасения по поводу нехватки запасов газа и дороговизны энергоносителей этой зимой.

Ситуация с энергоносителями во Франции усложнилась также из-за вынужденной остановки половины из 56 реакторов на АЭС страны. Остановка вызвана проблемами коррозии. В результате производство электроэнергии в стране находится на самом низком уровне.

Согласно опросу OpinionWay, 81% французов одобряет ограничение температуры в общественных местах и на предприятиях, а 71% готовы понизить уровень отопления у себя дома. «Французы явно готовы» — констатирует экономическая газета Les Échos, заказчик статистического опроса.

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