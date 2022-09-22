Ален Делон пообщается с Владимиром Зеленским в эфире телеканала TV5 Monde

Легендарный французский актер Ален Делон 23 сентября в телевизионном эфире примет участие в беседе с главой украинского государства Владимиром Зеленским. В начале этой недели Ален Делон выразил свою поддержку Украине в ее борьбе против агрессии России.

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В пятницу, 23 сентября, Ален Делон лично пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. 86-летний актер примет участие в записи интервью с украинским лидером в эфире международного франкоязычного телеканала TV5 Monde. Вопросы Зеленскому Делон будет задавать вместе с журналистом Сирилем Вигье. В беседе с украинским президентом также примут участие журналисты французских изданий, Nice-Matin, Ouest-France et 20 Minutes, а также телеканала парламента Франции LCP.

Как сообщает телеканал BFMTV, интервью с Зеленским выйдет в эфир TV5 Monde в пятницу в 13 часов 30 минут.

В минувший понедельник, спустя год после своего последнего появления на публике, Ален Делон появился на телеэкране с заявлением в поддержку Украины. В видеозаписи, показанной каналом TV5 Monde, легенда французского кино выступил со словами солидарности с украинским народом, который противостоит военной агрессии России. «То, что делают с Украиной, глубоко опечалило и тронуло меня, и поэтому я борюсь за них», — сказал Делон, добавив слова «Слава Украине!»

Эти слова — отрывок большого интервью, которое актер дал TV5 Monde. Вскоре на телеканале также выйдет специальная программа, посвященная украинскому поэту Тарасу Шевченко. В ее записи принял участие Ален Делон, прочитавший стихи классика, в том числе знаменитое «Завещание» («Як умру, то поховайте / Мене на могилі / Серед степу широкого / На Вкраїні милій») во французском переводе.

Несколько дней назад Ален Делон также посетил Украинский культурный центр в Париже.

Летом 2021 года Ален Делон, который за два года до этого перенес инсульт, дал большое интервью журналу Paris Match. В нем актер признался в желании сыграть в новом фильме, который бы стал его «последней» картиной и «который бы остался навсегда». «И тогда я смогу уйти, мне больше нечего будет делать», — сказал Делон.

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