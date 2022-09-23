Французские «зеленые» в Сенате выступили за прием россиян, бегущих от мобилизации на войну в Украину

Сенаторы от французской партии «зеленых» в пятницу, 23 сентября, написали письмо премьер-министру Элизабет Борн, в котором выступили за предоставление убежища во Франции российским оппозиционерам и россиянам, бегущим от возможной мобилизации на войну в Украину.

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Двенадцать сенаторов от партии «Европа – Экология – Зелёные» (Europe Écologie Les Verts / EELV) просят правительство принять «всех, кто отказывается участвовать в убийственном безумии Путина», его «противников», а также «дезертиров».

«Большая часть российского населения отказывается принимать участие в убийственной войне, которую она не одобряет», — заявляют парламентарии в пресс-релизе. Вместе с пресс-релизом авторы публикуют письмо, направленное французскому премьер-министру Элизабет Борн.

Чтобы «принять российских граждан, которые решительно выступают против конфликта», «Франция должна присоединить свой голос к коллективным усилиям и вынести этот насущный вопрос на европейский уровень», — продолжает группа представителей верхней палаты французского парламента под председательством сенатора Гийома Гонтара.

«Мы просим ходатайствовать перед европейскими властями о расширении сферы действия директивы о временной защите, которая доказала свою эффективность в приеме и транзите пяти миллионов человек, бежавших из Украины», — говорится в обращении.

Еврокомиссия «очень внимательно следит за ситуацией» с россиянами, спасающимися от мобилизации, и проводит консультации с государствами-членами, — заявил в пятницу ее представитель Эрик Мамер. «Это деликатный вопрос», — признал он. Этот вопрос разделяет европейские государства: Германия заявляет, что готова принять «дезертиров», а страны Балтии враждебно относятся к этой идее.

На понедельник в Брюсселе запланирована экстренная встреча послов 27 стран Евросоюза. Еврокомиссия не предоставила никаких данных о числе россиян, прибывающих в ЕС после указа о «частичной мобилизации», подписанного Владимиром Путиным в среду.

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