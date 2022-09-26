В нормандском Кане обсудили будущее российской демократии

Афиша международного форума «Нормандия за мир», который прошел 22 и 23 сентября 2022 года в нормандском городе Кане.

Во французском Кане, где уже пятый год проходит международный форум «Нормандия за мир», 22 и 23 сентября состоялся закрытый двухдневный семинар представителей российской оппозиции, Европейского парламента и французского исследовательского сообщества. Его участники договорились о решениях «для срочной демократизации России».

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Писатель Борис Акунин, журналист и правозащитница Зоя Светова, политолог и правозащитница Марина Литвинович, французский историк Сесиль Вессье, литовский евродепутат и докладчик Европейского парламента по России Андрюс Кубилюс, сооснователь вильнюсского Форума свободной России Иван Тютрин и другие российские и европейские эксперты в течение двух дней за закрытыми дверями обсуждали судьбу российской демократии.

Семинар организовал французский историк русского происхождения Антуан Аржаковский, руководитель департамента политики и религии в Бернардинском колледже в Париже.

Моральная ответственность россиян в развязанной Путиным войне в Украине, империализм и необходимость «подлинной» федерализации России, замолчанные, нерасследованные преступления советского режима и так и не случившаяся люстрация, отсутствие в российском обществе демократической культуры — это главные темы, которые в течение двух дней обсуждались в Кане.

Одна из участниц сессии, политолог и правозащитница Марина Литвинович, сравнила демократию с мытьем рук. «Правление Путина — это контракт между населением и властью. Вы ни во что не вмешиваетесь, не лезете во власть, и мы не будем вас трогать. Нужно разрушить этот контракт. До ковида никто не думал, что надо учить людей мыть руки. Так и с демократией, начинать надо с самого простого — с мытья рук», — подчеркнула правозащитница, которая приехала в Нормандию из Москвы, и после завершения форума вернулась обратно в Россию.

Может ли Россия стать демократией? Да, согласились между собой участники семинара, но для этого необходимо признать и расследовать преступления, совершенные Советским Союзом и Россией в XX и XXI веке, в частности создать специальный трибунал для расследования военной агрессии путинского режима в Украине.

«Мы призываем западные СМИ уделять больше внимания реалиям российской демократической оппозиции, присутствующей сегодня не только в России, но и в эмиграции по всему миру», — говорится в совместном коммюнике участников, выпущенном по итогам сессии.

В коммюнике повторили пункты, принятые в начале сентября на вильнюсском Форуме свободной России:

• Война, которую Россия ведет в Украине, заслуживает осуждения;

• Режим президента Путина нелегитимен;

• Украина должна вернуться к своим границам 1991 года.

Семинар проходил на фоне объявленной в России 21 сентября «частичной» мобилизации.

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