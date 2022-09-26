«Последний адрес» во Франции: в Булони увековечили имя генерала Миллера

История

Табличка «Последнего адреса» на доме в Булонь-Бийанкуре в пригороде Парижа, где жил генерал Евгений Карлович Миллер, 25 сентября 2022 года.

В воскресенье, 25 сентября, в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур открыли табличку генералу российской царской армии Евгению Карловичу Миллеру. В 1937 году он был похищен во Франции сотрудниками НКВД и вывезен в Москву. Его расстреляли под фальшивым именем в 1939 году. Табличку открыли в рамках проекта «Последний адрес» — общественной организации, которая с 2013 года увековечивает имена жертв сталинских репрессий.

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«Честный борец с коммунистической Россией». Так говорит о генерале Евгении Миллере историк «Мемориала» Никита Петров, один из главных специалистов по деятельности советских спецслужб. В эмиграции Евгений Карлович Миллер руководил Русским общевоинским союзом (РОВС) — организацией, объединявшей военные организации и воинские союзы белой эмиграции. 22 сентября 1937 года он был похищен и вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву.

Операцию НКВД по похищению Миллера координировали из советского павильона на Всемирной выставке в Париже. «Там была масса людей из НКВД, включая тех, кто охранял выставку, тех, кто бегал по улицам Парижа, встречался с агентами, — рассказывает Никита Петров. — А пароход ("Мария Ульянова", на котором вывезли генерала. — RFI), который стоял в Гавре, срочно прекратил разгрузку, получил какие-то ящики и уплыл. Таким образом Миллер был увезен в Москву».

В тюрьме НКВД генерал, которому было уже 70 лет, провел полтора года «на положении номерного узника». 11 мая 1939 года его расстреляли в подвале под вымышленной фамилией Иванов. В тюрьме, объясняет Никита Петров, у него были ужасные условия, в камеру ему не давали Библию, чернила и бумагу.

Когда мы говорим о судьбе генерала Миллера, мы понимаем, что это — преступление советской системы. Это преступление не расследовано, виновные в этом преступлении не наказаны. Никита Петров

На церемонии открытия памятной таблички на доме, где жил Евгений Карлович Миллер, присутствовали потомки генерала, представители французской ассоциации Dernière adresse connue («Последний адрес») и французского отделения общества «Мемориал». На церемонию также приехал основатель инициативы «Последний адрес» в России, журналист Сергей Пархоменко.

«Непрожитый, непонятый, неосвоенный исторический опыт террора и репрессий — это то самое, что в конце концов привело Россию к сегодняшней катастрофе», — написал Пархоменко.

«Тот дом, из которого когда-то в один из сентябрьских дней вышел Евгений Карлович Миллер, и больше в него не вернулся, конечно, заслуживает таблички в качестве "последнего адреса", потому что Миллер был честным борцом с коммунистической Россией. Это человек, который был на правильном пути и пострадал за свои убеждения», — говорит Никита Петров.

Булонь-Бийанкур после Октябрьской революции был одним из самых русских пригородов Парижа. Здесь селились белые эмигранты, в том числе бывшие беловардейцы из армии Деникина и Врангеля, которые работали на автомобильном заводе «Рено». Об их жизни «людей без языка, выкинутых в Европу после военного поражения, без надежды вернуться назад» писала в своей книге «Биянкуровские праздники» Нина Берберова.

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