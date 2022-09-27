Эмманюэль Макрон встретится с Джо Байденом 1 декабря в Вашингтоне

Президенты Эмманюэль Макрон и Джо Байден перед встречей в посольстве Франции в Ватикане, 29 октября 2021.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 декабря нанесет государственный визит в США. Это будет первый подобный визит иностранного лидера в Белый дом за время работы администрации Джо Байдена.

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«Этот визит продемонстрирует глубину и прочность отношений между Соединенными Штатами и Францией — нашим старейшим союзником», — сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

За время президентства Байдена Белый дом еще не принимал государственных визитов, главным образом, из-за пандемии и санитарных ограничений. Таким образом, приезд французского президента станет первым визитом подобного уровня для команды нынешнего американского лидера. Государственные визиты, в отличие от довольно регулярно проходящих двусторонних встреч президентов, отличаются большей торжественностью.

На вопрос, почему именно Эмманюэль Макрон первым из президентов нанесет визит в Вашингтон, Карин Жан-Пьер ответила: «Мы глубоко ценим наши отношения с Францией». Она также подчеркнула, что связь между двумя странами «основана на общих демократических ценностях, экономических связях, сотрудничестве в области обороны и безопасности».

Источник в администрации президента Франции сообщил, что визит Макрона в Вашингтон «подчеркнет глубокие и прочные отношения» стран, включая «тесное сотрудничество в области обороны и безопасности».

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В прошлом году отношения между Парижем и Вашингтоном претерпели кризис после того, как Австралия разорвала контракт на покупку французских подводных лодок после создания партнерства стран AUKUS (Австралия, Великобритания, США), которое Вашингтон рассматривает как часть стратегии по сдерживанию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно контракту Австралии с Францией, рассчитанному на 50 лет, французский кораблестроительный гигант Naval Group должен был поставить Австралии 12 дизель-электрических подводных лодок. В Париже решение австралийских властей разорвать контракт вызвало крайне жесткую реакцию.

Однако с тех пор напряженность спала, и Эмманюэль Макрон стал одним из ключевых европейских партнеров Джо Байдена в формировании стратегии по оказанию помощи Киеву в военном конфликте с Россией.

Байден и Макрон встречались на заседании Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке.

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