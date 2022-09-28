Военные преступления в Украине: во Франции создано специальное следственное подразделение

В Управлении по расследованию преступлений против человечности (OCCLCH) было создано подразделение следователей, работающих с Украиной. Они будут заниматься централизацией файлов, касающихся подозрений в военных преступлениях, совершенных в этой стране. Об этом агентству France-Presse рассказал во вторник глава OCCLCH, генерал Жан-Филипп Рейланд.

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В настоящее время это подразделение, состоящее из десяти следователей, отвечает за семь дел, возбужденных во Франции в отношении действий, совершенных в Украине против французских граждан. Пять из этих расследований были начаты после российского вторжения, а два связаны с более ранними фактами на Донбассе.

Среди расследований, начатых в связи с возможными военными преступлениями против французов, есть дела в отношении Пьера Закжевски, франко-ирландского оператора Fox News, который был убит 14 марта в Горенке. Также ведется расследование гибели Фредерика Леклерка-Имхофф, журналиста французского телеканала BFMTV, убитого 30 мая во время выполнения гуманитарной миссии на востоке Украины.

С 12 по 16 сентября глава OCCLCH сопровождал в Киевской области французского прокурора по делам борьбы с терроризмом Жана-Франсуа Рикара. Они оба присутствовали во время расследований, ведущихся украинскими судебными органами по запросу французских властей по поводу преступлений, совершенных против французских граждан в Украине.

На месте французская делегация получила доступ к каркасу автомобиля Пьера Закжевского, смогла взять образцы и смоделировать его в 3D. Затем специалисты определят характер поразившего автомобиль снаряда и определить, откуда произошел выстрел. Однако у делегации не было возможности проехать дальше на восток, где находится автомобиль, в котором погиб журналист BFMTV. «Но, — подчеркнул генерал, — украинские судебные и полицейские органы имеют для этого средства, они хорошо осведомлены о наших просьбах о взаимопомощи.

«Сотрудничество украинских судебных и полицейских органов было полным», — подтвердил со своей стороны прокурор Рикар.

Помимо этих расследований, специальное подразделение, созданная вскоре после российского вторжения 24 февраля, занимается также регистрацией жалоб, оставленными украинскими беженцами во французских полицейских участках или бригадах жандармерии. Для помощи заявителям были созданы анкеты на нескольких языках (украинском, русском, английском, французском). Ассоциации помощи украинским беженцам также были проинформированы о том, что приехавшие во Францию украинцы могут обращаться и давать показания. «Цель — передавать информацию для расследований Международного уголовного суда и украинских органов, что делается в других странах Европы», — указал генерал Жан-Филипп Рейланд.

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