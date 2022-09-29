За повышение зарплат и против пенсионной реформы: во Франции проходят забастовки

В четверг, 29 сентября, по всей Франции проходят акции против снижения покупательной способности. Профсоюзы призывают к межпрофессиональной забастовке, требуют увеличения зарплат на фоне растущей инфляции и выступают против повышения пенсионного возраста.

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В связи со все более напряженной социально-экономической обстановкой в стране, вызванной растущей инфляцией и опасениями скорого принятия пенсионной реформы, профсоюзы требуют минимальной зарплаты в 2 тысячи евро, выхода на пенсию в 60 лет и 32-часовой рабочей недели.

По словам пресс-секретаря профсоюза CGT Селин Верзелетти, во Франции были запланированы акции в не менее чем 200 городах. Организаторы анонсировали перебои в работе школ, различный учреждений и транспорта. Представители некоторых сфер начали протестовать еще вечером 28 сентября, как это сделали сотрудники TotalEnergies, заблокировавшие выезд грузовиков с нефтеперерабатывающих заводов.

Перебои ожидались в работе железнодорожных линий TER, Transilien на территории столичного региона Иль-де-Франс, поездов Intercités и Ouigo, однако TGV Inoui ходили в обычном режиме.

Сеть парижского городского транспорта лишь частично была затронута протестными акциями. Ограничения движения были на некоторых автобусных и трамвайных маршрутах, а также на линии пригородных поездов RER B. Метро работало в штатном режиме.

В Париже марш митингующих стартовал в 14 часов от площади Данфер-Рошро. Финальной точкой маршрута была площади Бастилии. По данным полиции, ожидалось, что в акции примут участие от 3 до 6 тысяч человек. При этом глава профсоюза CGT Филипп Мартинес заявлял 26 сентября, что надеется, что нынешний марш превзойдет по численности акции, проходившие в январе и марте. По данным МВД Франции, в марте на протестном марше присутствовали 3 200 человек, а в январе — 8 800.

Пенсионная реформа

Нынешние забастовки — первое подобное испытание второго президентского срока Эмманюэля Макрона. Одним из главных поводов для проведения забастовок является возобновление консультаций по пенсионной реформе, предполагающей увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет. Провести ее Макрон планировал еще во время своего первого президентского срока, но из-за массовых протестов и кризиса коронавируса изменение законодательства отложили, и реформа стала одним из пунктов новой предвыборной программы Эмманюэля Макрона.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что законопроект может быть принят до конца зимы, а в силу реформа может вступить уже летом 2023 года. Еще в июле, вступая в должность главы правительства, Борн называла реформу «необходимой» и говорила, что для того, чтобы достичь «прогресса» и повысить минимальную пенсию по меньшей мере до 1100 евро в месяц, выходить на пенсию придется позже.

Ожидается, что на следующей неделе министра труда Оливье Дюссопт начать переговоры с различными парламентскими группами, профсоюзами и крупными организациями-работодателями.

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