Могут ли бегущие от мобилизации россияне рассчитывать на убежище во Франции?

Эмиграция

Пока страны ЕС ищут консенсус для решения проблемы бегущих от мобилизации россиян, каждая европейская страна принимает решение о предоставлении убежища в индивидуальном порядке. Как получить убежище во Франции, и возможно ли сделать это на основании уклонения от призыва, разбиралась Русская служба RFI.

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В Германии политики почти всех партий выступают за предоставление убежища россиянам, бегущим от мобилизации, пишет DW. Во Франции ситуация выглядит иначе. Глава французской дипломатии Катрин Колонна заявила 27 сентября в интервью телеканалу BFM TV, что Париж пока не намерен пересматривать или расширять существующие правила своей миграционной политики. Такое заявление министр сделала, находясь с визитом в Киеве.

Мы не будем проводить иную политику, кроме той политики приема в соответствии с международными конвенциями, которую мы практикуем сегодня,

— подчеркнула она.

Катрин Колонна отметила, что сейчас в Европе ищут консенсус для принятия решения. Она напомнила, что в конце августа Европейский союз договорился о том, чтобы «продолжать пускать россиян, которые этого заслуживают, — то есть не прихвостней режима и поджигателей войны, а определенное число российских граждан, которые могут и должны по-прежнему иметь доступ к внешнему миру».

Глава МИД Франции Катрин Колонна в Гостомеле, 27 сентября 2022. AP - Efrem Lukatsky

Таким гражданам, подчеркнула она, можно и нужно продолжать выдавать визы. В отличие от ряда европейских стран, которые прекратили выдавать визы россиянам, Франция продолжает это делать, и ее консульства на территории России по-прежнему работают. Однако люди, пытающиеся оставить заявку на получение французской визы, рассказывают о том, как трудно получить сейчас доступ к электронной записи. Что касается права на политическое убежище, то, по словам министра иностранных дел Франции, каждый случай нужно, как всегда, рассматривать отдельно на предмет его соответствия Женевской конвенции о статусе беженцев.

Слова главы французской дипломатии означают, что на данный момент Париж не намерен расширять иммиграционные правила для россиян, бегущих от войны и мобилизации. Действующие правила предоставления убежища можно подробно изучить в официальном документе министерства внутренних дел Франции на русском языке (.pdf).

Что такое убежище?

Убежище — это защита, которую иностранное государство, в данном случае Франция, предоставляет человеку, которому угрожает опасность в его собственной стране.

Во Франции существует два вида защиты. Первый — статус беженца, который выдается сроком на десять лет в связи с преследованием личного характера по политическим, этническим и религиозным мотивам или в связи с сексуальной ориентацией.

Кроме того, во Франции можно получить так называемую «субсидиарную» или вспомогательную защиту. Ее предоставляют людям, «чьей жизни угрожает серьезная опасность в связи с насилием в результате внутреннего или международного военного конфликта».

Субсидиарная защита — это вид на жительство сроком на один год или на четыре года. Решение о предоставлении такого типа защиты вместо статуса беженца принимается Французским бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA). Проситель подает ходатайство об убежище в общем порядке, однако OFPRA может выбрать, какой именно вид защиты предоставить.

Главное, что нужно понимать потенциальному просителю убежища: получение такого статуса лишит его возможности вернуться в страну происхождения. Возвращение в Россию будет означать потерю полученного во Франции статуса беженца или вспомогательной защиты.

Как подать прошение об убежище?

Прошение об убежище подается в несколько этапов. По приезду во Францию вы можете либо сразу попросить об убежище в аэропорту (например, в случае если у вас нет шенгенской визы, и Париж был вашим транзитным пунктом на пути в другую страну, указанную в авиабилете), либо назначить собеседование по телефону. Этот этап зависит от вашего места нахождения.

Если вы находитесь в Париже или в регионе Иль-де-Франс, вам нужно позвонить по номеру: +33 1 42 500 900. Если вы находитесь в другом месте во Франции, вы должны пойти в ближайший к вам центр (.pdf). По телефону вам назначат собеседование в отделе первичной регистрации (SPADA). Срок получения собеседования занимает от 3 до 10 дней.

После прохождения первого собеседования вам назначат второе собеседование в префектуре вашего департамента и во Французском бюро по иммиграции и интеграции (OFII). Это собеседование назначается автоматически. В ходе второго собеседования префектура выдаст вам досье, которое будет необходимо заполнить и отправить по почте в течение 21 дня. После этого вас вновь вызовут на собеседование, в ходе которого вам будут задавать вопросы о вашей личной ситуации, вашей биографии и рисках, которым вы подвергаетесь.

В досье нужно собрать всю информацию и доказательства преследований политического характера и собственного участия во всех видах политической и/или протестной деятельности. В качестве доказательств могут быть предоставлены приговоры (административного или уголовного характера), повестки, протоколы допросов и арестов, заметки в прессе, относящиеся непосредственно к истории конкретного просителя убежища, а также личные свидетельства очевидцев, сопровождающиеся любым документом, удостоверяющим их личность. Все эти доказательства можно перевести на французский с помощью волонтеров ассоциации Russie-Asile, помогающей беженцам из России.

Согласно Дублинской конвенции о статусе беженцев, за рассмотрение запроса об убежище отвечает первая страна въезда. Таким образом, Франция компетентна рассматривать запрос об убежище, когда проситель:

имеет открытую шенгенскую визу;

французскую национальную визу или вид на жительство во Франции;

при отсутствии визы или вида на жительства — если Франция является первой страной въезда среди стран, признанных Дублинской конвенцией.

Что означает статус просителя убежища?

На время рассмотрения досье проситель получает «удостоверение просителя убежища», которое позволяет легально находиться во Франции, однако не дает права на работу. Оно появляется после шести месяцев с момента получения OFPRA правильно заполненного формуляра запроса об убежище или после получения статуса беженца.

Проситель убежища имеет право на социальное жилье. Однако на деле это право зачастую не реализуется или реализуется с большим трудом, в особенности если речь идет об одиноких людях без детей. Получить жилье в Париже или парижском регионе фактически не предоставляется возможным. В других регионах Франции можно рассчитывать на койка-место в социальной гостинице вместе с другими просителями убежища.

Французское государство оказывает просителям убежища финансовую помощь. Как правило, речь идет о сумме 6,80 евро в день на человека. Те просители убежища, которым не предоставили социального жилья, получают дополнительные средства в размере около 8 евро в сутки на человека и до 21 евро в сутки для семьи из трех человек.

Сознательный отказчик и статус беженца

Для получения статуса беженца принципиально доказать существующий риск личного преследования. Поэтому одного желания избежать мобилизации для получения такого статуса будет недостаточно. Если вы считаете себя сознательным отказчиком, то есть отказываетесь от военной службы по убеждениям совести, необходимо предоставить доказательства убеждений просителя. Такими доказательствами может быть подробный рассказ о том, как проситель убежища пришел к таким убеждениям, какую литературу читал, в каких собраниях или кружках по этой теме участвовал, как он аргументирует отказ от участия в любых военных действиях.

Европейское право предполагает, что уголовная ответственность за отказ от участия в военных преступлениях может рассматриваться как риск личного преследования. Таким образом принятый в России закон об уклонении от мобилизации — он предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы за самовольное оставление части в период мобилизации и до 15 лет лишения свободы за дезертирство — теоретически может быть расценен как акт преследования. Согласно европейскому законодательству, речь может идти об отказе от службы в условиях военного конфликта в том случае, «если эта служба предполагала бы совершение военных преступлений». Как известно, российские войска совершают на территории Украины военные преступления. Эти военные преступления широко известны и задокументированы правозащитниками, журналистами и представителями ООН.

Как говорят опрошенные RFI адвокаты, для подачи прошения об убежище во Франции желательно предоставить полученную из военкомата повестку или хотя бы доказательства того, что проситель убежища попадает под объявленные категории подлежащих мобилизации граждан.

RFI благодарит главу ассоциации Russie Asile Елену Коломбо и правозащитника и юриста Эрнеста Мезака за помощь в составлении текста.

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