Министра юстиции Франции решили отправить под суд по делу о конфликте интересов

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти рискует стать первым действующим членом правительства Франции, чье дело специальный Суд Республики рассмотрит до истечения срока его служебных полномочий. 3 октября следственная комиссия решила направить в суд дело о конфликте интересов и злоупотреблении служебным положением, возбужденное в отношении главы Минюста. Знаменитый французский адвокат Дюпон-Моретти возглавляет министерство юстиции более двух лет. Его подозревают в использовании служебного положения для сведения счетов с судебными следователями, с которыми он сталкивался в ходе адвокатской работы.

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Дело в отношении министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти вела следственная комиссия Суда Республики (Cour de justice de la République, CJR), специального — и единственного — судебного органа во Франции, который уполномочен рассматривать правонарушения и преступления членов правительства за преступления, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей.

В этот понедельник, 3 октября, следственная комиссия вынесла постановление о передаче в Суд Республики дела в отношении действующего министра юстиции, обвиняемого в конфликте интересов и злоупотреблении служебным положением. Расследование было начато в январе 2021 года. Полгода спустя Дюпон-Моретти получил статус обвиняемого по делу. Обвинения касаются решений, которые знаменитый адвокат, назначенный во главе Минюста решением президента Эмманюэля Макрона, принял вскоре после вступления в должность.

Адвокаты Эрика Дюпон-Моретти немедленно объявили, что оспорили решение следственной комиссии Суда Республики в Кассационном суде, высшей судебной инстанции Франции. Теперь решение — за пленарной ассамблеей Кассационного суда, который должен рассмотреть всю следственную процедуру и «многочисленные нарушения, допущенные в течение двух лет», цитирует агентство France-Presse адвокатов министра юстиции. Таким образом действие постановления о передаче дела в суд приостановлено — до разбирательства в Кассационном суде.

Французские СМИ, тем не менее, подчеркивают беспрецедентный характер этого постановления. Впервые специальному Суду Республики CJR предложено рассмотреть дело министра, который продолжает находиться на своем посту. До сих пор эта инстанция, существующая 1993 года, рассматривала дела только бывших членов правительства.

Главу Минюста Эрика Дюпон-Моретти обвиняют по двум эпизодам. Первый — решение о проведении внутреннего служебного расследования в отношении трех прокуроров Национальной финансовой прокуратуры PNF. В рамках расследования дела о коррупции в отношении экс-президента Франции Николя Саркози прокуратура обнаружила «утечку» информации о прослушке телефонов бывшего главы государства. В поисках источников утечки прокуроры затребовали биллинги мобильных телефонов ряда известных адвокатов, в том числе Эрика Дюпон-Моретти. Действия PNF вызвали

Действия финансовых прокуроров в сентябре рассмотрел Высший совет магистратуры CSM (конституционный орган, обеспечивающий независимость судебной власти и являющийся дисциплинарным судом для судей и прокуроров). В ходе разбирательства для экс-главы PNF и ее заместителя не потребовали каких-либо наказаний (решение CSM вынесет 19 октября). С еще одной сотрудницы прокуратуры сняли все подозрения еще до заседания совета.

Второй эпизод обвинения связан с решением министра юстиции о дисциплинарном расследовании в отношении бывшего судебного следователя Эдуара Левро, который в прошлом вел дело одного из клиентов Эрика Дюпон-Моретти (адвокат тогда публично резко критиковал методы работы следствия). Дело Левро 15 сентября разобрал Высший совет магистратуры CSM, который не нашел в работе следователя никаких нарушений.

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