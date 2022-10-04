«Эта война стала геополитическим пробуждением»: французские депутаты обсудили положение в Украине

Франция - Украина

« Мы готовы к этой зиме. Наши запасы газа находятся на максимальном уровне», — французские депутаты обсудили международную и внутреннюю обстановку в связи с войной в Украине

3 октября Национальное собрание Франции обсудило влияние развязанной Россией войны в Украине на международную и внутрифранцузскую обстановку. Во время обсуждения депутатам от крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен и крайне левой партии «Непокорная Франция» (LFI) Жан-Люка Меланшона пришлось оправдываться за слишком тесные связи с Россией Владимира Путина.

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Обсуждение, начавшееся в 16-00, длилось два с половиной часа. Каждая партия, представленная в парламенте, получила время для того, чтобы высказать свое мнение.

Глава французского правительства Элизабет Борн пришла на обсуждение в парламент в сопровождении министров. Среди них присутствовала министр иностранных дел Катрин Колонна, которая во время войны посещала Украину (и, в частности, была в Буче вскоре после ее освобождения) и встречалась с президентом Владимиром Зеленским. На обсуждении также присутствовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Премьер-министр начала свою получасовую речь с утверждения об эффективности санкций и, обращаясь к крайне правому флангу Нацсобрания, сказала: «Санкции, возможно, и не нравятся тем, кто прячет свое увлечение русским империализмом за маской так называемого патриотизма, но санкции действуют». Она заверила, что Франция и дальше будет проводить санкционную политику в отношении России, вызванную полномасштабным военным вторжением в Украину и аннексией территорий.

«Наша цель с самого начала была: заставить Россию заплатить невыносимо высокую цену за развязывание войны, нанести сильный удар по ее экономике и не дать ей финансировать свое наступление», — сказала Элизабет Борн.

Одним из самых значимых моментов ее речи стало объявление организации «в ближайшие месяцы» в Париже экономической конференции по Украине, которая позволит разработать план восстановления страны с участием французских предприятий. Элизабет Борн также напомнила, что Франция планирует в ближайшее время поставить Киеву от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок «Цезарь» дополнительно.

Говоря о трагедии украинского народа, глава французского правительства упомянула «ЧВК Вагнера» и совершаемые наемниками преступления. Она также сказала, что Франция приняла более 100 000 украинцев, в том числе 19 000 детей, и объявила о финансовой помощи, которая будет предоставлена тем французам, которые предоставили украинским беженцам кров.

«Мы готовы к этой зиме. Наши запасы газа находятся на максимальном уровне, мы увеличили импортные мощности, диверсифицировали поставки» Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, речь которой предшествовала открытию дебатов, тоже только что вернулась из Украины и Польши. «Мы видели выпотрошенные здания, измученные лица, разбитые жизни, но мы также видели и грозное сопротивление украинцев», — сказала она.

А Орельен Таше из экологической партии EELV сделал доклад, в котором выразил желание «лучше понять поведение компаний, которые остаются в России. Перед этими компаниями в начале войны стояла дилемма: остаться или уйти, — сказал он. — На французских предприятиях в России работает 123 000 человек. Призыв к мобилизации вызывает у нас вопросы: компании обязаны помогать армии мобилизовать призывников. (…) Российское законодательство позволяет принуждать эти компании к участию в войне. Необходимо срочно составить список предприятий, еще работающих в России, и разобраться, участвуют они в войне или нет».

«Пошлите ваши жалобы в Кремль»

Самое оживленное обсуждение вызвало обсуждение влияния войны в Украине на внутриполитическую ситуацию и жизнь французских граждан.

Глава парламентской группы правящей партии «Возрождение» в Нацсобрании Аврора Берже сделала прямой выпад в сторону крайних партий обоих флангов — «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен и «Непокорной Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона. «Не так давно в разных концах этого зала раздавались похвалы в адрес российской политической модели», — заявила она. И напомнила, в частности, о кредите в 9,4 миллионов евро, который выделил партии Марин Ле Пен Первый чешско-российский банк на финансирование президентской кампании 2015 года.

Депутат от крайне правых Жером Бюиссон выступил с заявлением, уже неоднократно звучавшим из уст представителей его партии «Национальное объединение». «Объявление энергетических санкций вызвало рост цен на энергоносители и даже позволило России увеличить свою прибыль. Эти санкции контрпродуктивны, и вы хотели бы теперь ввести новые газовые санкции?» — сказал он.

В ответ Аврора Берже предложила: «Пошлите ваши жалобы в Кремль. Обсудите их напрямую с вашими заимодавцами. Факты очевидны».

Глава парламентской группы Соцпартии Борис Валло призвал к усилению санкций в отношении России и принятию резолюции, признающей Украину в ее границах 1991 года. Он также сообщил о внесении его группой поправок в законопроект о бюджете, согласно которым дивиденды и другие доходы, полученные французскими компаниями в России, подлежали бы судебному рассмотрению.

От крайне левых выступила глава фракции «Непокорной Франции» Матильда Пано. Она осудила вторжение России в Украину, но сделала упор на том, что Франции, роль которой — «быть вместе с украинцами и защищать международное право», необходим для этого «диалог с Россией». В отличие от представителей других левых партий (экологической и социалистической), она не приветствовала заявление о том, что в Украину направится дополнительное французское вооружение. По ее мнению, войну можно будет закончить «только путем мирных переговоров».

Депутат от правой партии «Республиканцы» Жан-Луи Тьерио назвал крайние партии «пятой колонной» и сказал, что LFI Меланшона поражена «сталинскими атавизмами», «примитивным антиамериканизмом» и «культом личности». С мест крайне левых депутатов в ответ раздались возгласы: «А кто приглашал Путина в Версаль?»

За время обсуждения много раз звучали слова о «чести» Франции, о «защите общечеловеческих ценностей», о том, что «насильственная русификация депортированных украинских детей» недопустима, какими бы ни были цены на газ. Но звучали также и заявления о том, что французы «будут мерзнуть ради символа» (RN).

Согласно статье 50-1 Конституции Франции, голосование по окончании дебатов в Национальном собрании не планировалось. 26 октября положение в Украине также обсудят французские сенаторы.

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