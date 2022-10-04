Paris Fashion week: экология стала императивом

Планета и Мода

Создание платья из пены прямо на подиуме Paris Fashion week 30 сентября комментировали в соцсетях во всем мире. Инновационный перформанс на дефиле французского дома Coperni хорошо иллюстрирует этический и экологический поиск, который ведется в последние годы в мире моды. Охрана природы стала одной из доминант в показах коллекций готового платья на весну-лето 2023 года в Париже.

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Минимализм и сиюсекундность появления платья из спрея в коллекции креативного дуэта Себастьяна Мейера и Арно Вайана выглядит как антитеза традиционной текстильной промышленности. Об этом напомнило само место проведения показа коллекции Coperni — в зале текстиля Музея искусств и ремесел в Париже. Создание сенсаций, медиатизация — это надежное и абсолютно необходимое оружие дизайнеров в борьбе за покупателя. Ведь каждая Неделя моды в Париже позволяет ежегодно заключать коммерческие сделки на 10 миллиардов евро.

Тренд на экологию

Тема экологии прорабатывалась на разные лады на Fashion Week в Париже, где с 27 сентября по 4 октября, по данным Федерации Высокой моды и прет-а-порте, свои коллекции представили 106 домов моды в рамках 64 дефиле и 42 презентаций.

Дом Balmain, например, предложил коллекцию с использованием необычного сырья. Модели создавались с элементами бумаги, растительных волокон и банановых листьев. Стилистика коллекции приближалась к постапокалипсису. Мизансцена и модели искусно балансировали между обязательной эстетикой и тематикой экологического, социального и санитарного кризисов. Плод такой работы — этнические, футуристические принты и силуэты, невероятное оптическое предложение платьев с рисунком, имитирующим наготу.

Дом Dior в 2019 году, несмотря на продуманные экологические жесты, подвергся беспощадной критике за создание на ипподроме Лоншан близ Парижа целого искусственного парка для дефиле Высокой моды. Хотя свезенные туда из разных стран 160 настоящих деревьев были отданы на озеленение территории бывшего аэродрома, сама транспортировка такого количества деревьев для 15-ти минутного дефиле воспринималась как настоящий скандал.

В этом сезоне к декорациям Dior придраться было трудно. Показ коллекции на весну-лето 2023 года прошел в саду Тюильри на фоне архитектурных структур и грота в стиле Екатерины Медичи, построенных из переработанного картона. Коллекция завязана с историей Парижа и эстетическим наследием Екатерины Медичи, любившей устраивать в этом саду близ Лувра свои увеселения. В коллекции Dior замечены корсеты, обувь на каблуках и венецианское кружево школы Burano. С этими изысками барочной моды XVI века француженок познакомила именно итальянка Медичи. И именно за эти аксессуары, возрожденные итальянкой Марией Грацией Кьюри, и раскритиковали в прессе коллекцию Dior, напомнив, что феминистки начали свою борьбу за свободу женщин как раз с отказа от таких «орудий пыток», как корсет и каблуки.

Standing before the show set sculpture by Eva Jospin, eight models characterize the creativity of #DiorSS23 by Maria Grazia Chiuri https://t.co/SNznVrIR4F, an inventive embodying of inspiration commingling Catherine de' Medici, Paris and the indelible Dior codes. — Dior (@Dior) October 4, 2022

Дуэт из Нидерландов Рушеми Боттер и Лизи Херребру посвятил коллекцию «Aquatic wear» защите океанов. Критики моды отметили в коллекции не только использование вторсырья, но и новые аксессуары, полные экологической символики: варежки-аквариумы с водой цвета синего моря и кроссовки на прозрачной пластиковой подошве, создающей впечатление, что человек ходит на водяных подушках.

Модели дома Balenciaga были представлены в сюрреалистическом тревожном декоре. Одетые в чёрное силуэты передвигались по земляным буеракам, по лужам грязи. Кожа, стилизация под униформу спецназа, забрызганные лодыжки и изящная обувь. Демна, ведущий стилист дома Balenciaga, создал атмосферу грядущего апокалипсиса. Гибель планеты, война в Украине…. Предыдущая коллекция, в марте этого года, была такой же минорной. Она впечатлила прорисовкой хрупких силуэтов на завьюженной белой равнине. Всемирное похолодание или тема одиночества беженцев перед надвигающейся на них войной…Уроженец Грузии Демна сохраняет память о покинутом им из-за войны Сухуми, но оставляет зрителям свободу разбираться в родившихся у каждого ассоциациях.

На сектор моды приходится 10% всех выбросов парниковых газов

Экологическое движение набирает силу. Но текстильная промышленность остается в числе самых загрязняющих отраслей на планете. Точнее, она стоит на втором месте в мире по негативному воздействию на окружающую среду.

По данным на 2017 год, на долю рынка моды приходится около 20% сбросов сточных вод, 10% выбросов углерода (больше, чем международные авиарейсы и морские перевозки вместе взятые), а также 35% выбросов микропластика в океаны. Текстиль отвечает также за 22% мирового потребления пестицидов. Но на этом ущерб планете не заканчивается. Потому что ежесекундно в мире сжигают или отправляют на свалку эквивалент целого мусоровоза одежды. «Зеленая революция» превратилась в настоящее экономическое движение в 2015 году, когда мир моды осознал очевидность воздействия индустрии и оголтелого потребления на природу.

Тон экологическому движению задают потребители. 72% покупателей в возрасте от 18 до 34 лет сегодня без колебаний готовы отказаться от любимого бренда, если он не соответствует их представлениям об экологичности.

80% создаваемых сегодня модных брендов используют экологически ответственный подход

Обязательство ограничить воздействие сектора моды на климат, на биоразнообразие и океаны сформулировано в так называемом международном Fashion Pact, подписанном в 2019 году в Биаррице многочисленными гигантами моды и производителями одежды для широкого потребления. Инициатором такого пакта — с целью объединить рационализаторские и новаторские идеи для создания, в частности, схем производства по закрытому циклу — была Франция. С тех пор появилось множество экологически ответственных текстильных производств и инициатив как в сфере ширпотреба, так и в сфере люкса. Множество новых производств основано на использовании вторсырья.

Для помощи экологическому движению в индустрии моды была создана ассоциация Paris Good Fashion. Цель ассоциации, которую поддерживает мэрия Парижа, — оказывать информационную и практическую поддержку, объединять отдельные предприятия и специалистов в рамках экоинициатив и к 2024 году превратить столицу Франции в центр экологически ответственной моды.

Другая инициатива касается самой Paris Fashion Week и принадлежит Французской федерации Высокой моды и прет-а-порте. Федерация разработала два метода для оценки организации мероприятий и создания коллекций моды. Это инструменты для измерения экологического, социального и экономического воздействия, которые должны помочь участникам дефиле максимально сократить вредное воздействие на окружающую среду.

Инициатива не имеет аналогов в мире. Ее важность станет очевидной, если учесть, что ежегодное проведение Fashion Week в Нью-Йорке, а затем в Лондоне, Милане и Париже сопровождается выбросом в атмосферу 241 тысячи тонн СО². Это эквивалент годичного объема выбросов 51 тысячи машин. Иначе говоря, использованные раз в год организаторами Fashion week энергетические ресурсы могли бы позволить освещать Эйфелеву башню в Париже в течение еще 3060 лет.

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