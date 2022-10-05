Франция начнет выдавать визы российским оппозиционерам

Франция начнет выдавать визы российским диссидентам и оппозиционерам, желающим покинуть РФ. Визы будут выдавать не автоматически, а после рассмотрения конкретных заявок «оппозиционным журналистам, людям, которые борются с режимом, представителям творческой интеллигенции, студентам», заявила госсекретарь по европейским вопросам Лоранс Бун.

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Госсекретарь в интервью Franceinfo 5 октября пояснила, что Франция будет принимать россиян, которые борются с режимом, журналистов, оппозиционеров, диссидентов, представителей творческой интеллигенции и студентов.

Она напомнила, что ранее Франция ограничила выдачу виз, но при этом заявки будут тщательно изучаться, и борцы с режимом получат разрешение въехать во Францию. «Мы также проследим, не представляет ли кто-либо из кандидатов риск для безопасности Франции», добавила Лоранс Бун.

В видеоинтервью чиновница также рассказала, что «дезертиры», не желающие ехать на фронт в Украину, рискуют свободой. Пока не ясно, является ли отказ от участия в войне против Украины поводом для заявкки на французскую визу,

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