Мобилизация по-французски: правительство представило план экономии энергии.

В четверг, 6 октября, правительство Франции представило план экономии энергии, который должен позволить не только пережить эту зиму, но и обозначить дальнейшие цели по борьбе с глобальным потеплением. В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз призвал французов «без промедления» ввести меры по экономии энергии, которые, по его словам, позволят Франции «пережить эту зиму», даже если она будет суровой.

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Выступая перед предпринимателями в Париже, глава государства наметил общую цель представленного правительством плана. Его цель «состоит в том, чтобы запустить несколько очень простых механизмов, позволяющих коллективно сократить на 10% то, что мы обычно потребляем», – пояснил Макрон, имея ввиду энергетические ресурсы. «Если всей нации удастся выполнить эту цель – которая является чисто добровольной, – не нужны такие сложные вещи как указ или закон. Если мы все мобилизуемся для ее выполнения, мы проведем эту зиму даже при самых худших (погодных) условиях», – заверил он.

«Именно это делает нас хозяевами своей судьбы, даже если газа из России больше не будет поступать – что наиболее вероятно, учитывая то, что произошло в последние дни», — подытожил президент.

Отсутствие штрафов и предел добровольности

Во второй половине дня министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше представила разработанный правительством план экономии энергии. Согласно этому плану, власти стремятся сократить общее потребление энергии в стране на 10% по сравнению с «допандемийным» 2019 годом. Причем, это сокращение планируется ввести не немедленно, а в течение двух последующих лет. В более долгосрочной перспективе Франция будет стремится сократить потребление энергии на 40% к 2050 году в целях борьбы с глобальным потеплением.

В своем выступлении Аньес Панье-Рунаше объяснила, что правительство предпочло «стимулирующие и воспитательные» меры, избежав «карательного» подхода. «Мы все должны принять в этом участие, потому что мы находимся в чрезвычайной ситуации для планеты, для будущих поколений, а также для нашей энергетической и политической независимости», — сказала, в частности, она.

«Наши коллективные действия позволят нам избежать принятия более ограничительных мер», — пообещала также министр, дав понять, что добровольность имеет свои пределы.

Основные меры, представленные правительством

В административных зданиях предполагается:

- Ограничить обогрев помещений до температуры не выше 19°C, а в случаях максимального напряжения энергетической сети – до 18°C.

- Отмена обязательного наличия горячей воды в общественных зданиях, за исключением случаев, когда это считается необходимым (души, уборка и т. д.).

- Увеличение фиксированной надбавки для государственных служащих, работающих дистанционно.

- Поощрение использования железнодорожного транспорта (вместо авиационного) для поездок менее четырех часов (или шести часов туда и обратно, если это делается в течение одного дня). Государственным служащим также рекомендуется снижение скорости передвижения служебных автомобилей (например, 110 км/ч вместо 130 км/ч на автомагистрали).

- Сокращение уличного освещения местными властями и использование ламп низкого потребления (LED) в учреждениях, открытых для публики.

В частных компаниях предполагается:

- Правительство установило список из 15 «конкретных действий», которые должны быть реализованы абсолютно всеми компаниями для снижения потребления энергии. Туда входят снижение отопления и освещения помещений, внешнее утепление зданий, ограничения поездок сотрудников и использование удаленной работы.

- Конкретные меры также касаются сферы торговли, рыночных услуг и туризма: сокращение освещения на 30% в супермаркетах, отключение рекламы и неоновых вывесок после закрытия магазинов, ограничение температуры до 17°C в гостиницах и ресторанах в отсутствие там персонала и клиентов.

Некоторые компании самостоятельно объявили о мерах по экономии энергии, не дожидаясь плана правительства. Так, например, основные сети супермаркетов обязались сократить свое освещение на 40–70% и снизить отопление на 2°C. Обслуживающая аэропорты компания Vinci объявила, что температура в залах будет ограничена до 17°C.

Спортивные сооружения:

- Снижение освещения стадионов профессиональных футбольных и регбийных клубов непосредственно до и сразу после матчей.

- Снижение температуры на 1°C во всех общественных плавательных бассейнах и на 2°C в спортзалах.

Частные потребители энергии:

- Министерство транспорта обещает поощрять совместное использование частных автомобилей, выплачивая премию в размере 100 евро тем водителям, которые будут, например, регулярно подвозить своих коллег на работу.

- Налоговые поблажки тем работодателям, которые помогают оплачивать проезд в общественном транспорте своим сотрудникам.

- Продление действия государственной программы «MaPrimeRénov», которая позволяет финансировать работы по энергетической модернизации жилья (теплоизоляции, отоплению, вентиляции и т.д.) в частном секторе.

- Правительство запустит коммуникационную кампанию под названием «Каждый жест важен», чтобы побудить французов обращать внимание на свое ежедневное потребление энергии.

Представленный в четверг план правительства составляет около 50 страниц. Многие из перечисленных в нем мер (такие, например, как снижение рекламного освещения) были уже ранее известны французам. Новым в плане является поощрение удаленной работы, финансовые стимулы для снижения использования частных автомобилей и отключение горячей воды в администрациях.

В своем выступлении министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше оценила государственные меры поддержки предприятий и граждан в 800 миллионов евро. В интервью радиостанции RTL она заверила, что в стране «не будет никакой "температурной полиции"», которая бы проверяла, соблюдаются ли предложенные правительством меры.

Спустя полвека после первого нефтяного шока, когда французов также призывали экономить энергию, им заново придется учиться экономии.

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