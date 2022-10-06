Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Нобелевская премия

Нобелевским лауреатом по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно.

Француженка Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе. 82-летняя писательница стала 16-м французским автором и 17-й женщиной среди лауреатов самой престижной литературной награды в мире.

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В своем решении Нобелевский комитет отмечает «смелость и медицинскую точность, с которой она препарирует истоки, отчужденность и накладываемые обществом ограничения на частную память».

Авторка около двадцати прежде всего биографических романов, Анни Эрно исследует в своих текстах проблемы социального доминирования и положения женщины в обществе, тему абортов и жизни в провинции, любовную страсть, замужество и материнство, время и забвение.

В ней видишь женщину истинную, во всей полноте, без прикрас и недомолвок. Да, это шокирует, потому что непривычно, так не пишут. Но главное, потому что это правда. Книги Эрно — не провокация и не какой-то эксперимент, у нее нет цели шокировать читателя, она просто рассказывает свою правду, которая оказывается и правдой про каждую из нас. В конце концов это подкупает безвозвратно,

— говорит об Анни Эрно ее переводчица на русский в издательстве No Kidding Press Мария Красовицкая.

Агенство AFP видит в текстах Эрно «потрясающий рентгеновский снимок частной жизни женщины, которая живет и меняется на фоне потрясений, происходящих в послевоенной Франции».

Анни Эрно родилась в 1940 году в нормандском городе Лильбонн. Писательница росла в семье владельцев небольшого кафе-магазина в соседнем городке Ивто. О своем детстве и отрочестве она рассказывает в своем первом романе «Пустые шкафы» (Des armoires vides, 1974). В 1970-х Эрно работала учительницей литературы в школе в городе Анси, куда она переехала вместе с мужем и двумя их сыновьями. Она также преподавала литературу в университете Сержи-Понтуаз.

На русском языке прозу Анни Эрно публикует издательство No Kidding Press.

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