Во Франции на заправках наблюдается нехватка топлива из-за забастовок на заводах TotalEnergies и Exxonmobil

В воскресенье, 9 октября, на почти 30% автозаправочных станций во Франции наблюдалась нехватка топлива, о перебоях сообщалось и в понедельник, 10 октября. Это связано с забастовками на нефтеперерабатывающих заводах компаний TotalEnergies и Exxonmobil.

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«Длинные очереди, которые уже несколько дней наблюдаются у французских АЗС, являются следствием не структурной нехватки топлива, а забастовки, которая парализует работу трех нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies», — написала в понедельник газета La Croix. TotalEnergies принадлежит почти каждая третья заправка во Франции, всего у нее 3500 АЗС.

Министерство энергетики Франции сообщало, что 9 октября почти на 30% станций не было хотя бы одного из обычно доступных видов топлива. Особенно сильно ощущаются перебои в регионе О-де-Франс, где фиксируется дифицит почти на 55% заправок, и в столичном Иль-де-Франс, где аналогичная ситуация наблюдается на 45% заправочных станций.

В последние дни был отмечен рост спроса на бензин на бельгийских заправках, расположенных вблизи границы с Францией. Сообщается, что там заправлялись на 15-20% чаще, чем в обычное время.

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В пятницу, 7 октября, во время визита в Прагу президент Франции Эмманюэль Макрон призвал автомобилистов сохранять спокойствие, а премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила 9 октября, что ситуация с нехваткой топлива будет «улучшаться в течение недели», по ее словам, было выделено топливо из стратегических запасов для снабжения автозаправочных станций. Об этом Борн заявила журналистам в ходе визита в Алжир. «Принятые нами меры позволили увеличить поставки на 20% по сравнению с обычным потоком», — сказала Борн.

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах и топливных складах TotalEnergies и американской группы Esso-ExxonMobil начались около десяти дней назад по инициативе профсобза CGT. Бастующие сотрудники заводов требовали повышения заработной платы в условиях инфляции и «на фоне сверхприбылей нефтяных компаний». Они также выдвигали условия касательно политики найма на работу и инвестирования, однако затем согласились ограничиться лишь требованием увеличения зарплат. Бастующие требуют повышения на 10%, из которых 7% — на покрытие инфляции, а 3% — доля от доходов нефтеных гигантов.

Руководство TotalEnergies заявляло, что работников в этом году уже было предоставлено повышение заработной платы на 3,5%.

Сообщается, что дирекция TotalEnergies 9 октября заявила, что готова провести в октябре вместо ноября ежегодные консультации по вопросам условий труда, «если будет снята блокада» с заводов и складов.

🇫🇷 @TotalEnergies appelle à la responsabilité pour permettre le bon approvisionnement du pays et propose d’avancer les Négociations Annuelles Obligatoires au mois d’octobre sous réserve de la fin des blocages.https://t.co/seTUzHIY1J — TotalEnergies Press (@TotalEnergiesPR) October 9, 2022

Забастовки и перебои в поставках топливо на АЗС совпали с началом рассмотрения проекта бюджета на 2023 год. Процесс начался 10 октября в Национальном собрании Франции.

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