Заставить французский Eutelsat отказаться от трансляции российской военной пропаганды

Правозащитные организации Франции провели 9 октября манифестацию у офиса европейского спутникового оператора Eutelsat с требованием прекратить трансляцию российских пропагандистских СМИ. Французскому государству принадлежит мажоритарный объем акций компании (22%). Несмотря на это, в нарушение санкций ЕС, Eutelsat продолжает предоставлять свои спутники российским телеканалам.

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Акция протеста у здания Eutelsat в Исси-ле-Мулино, близ Парижа, была организована по инициативе неправительственных организаций «Комитет Дени Дидро» и «Репортеры без границ» (RSF). RSF добивается остановки трансляции российских телеканалов, обратившись в Управление аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (Arcom).

В Париже у здания офиса французской компании Eutelsat прошла акция против российской пропаганды.

Компания Eutelsat продолжает предоставлять свои спутники российским государственным телеканалам, несмотря на санкции, которые введены против них#акция #париж #пропаганда pic.twitter.com/jKuPFMawk6 — Activatica (@Activatica) October 9, 2022

Крупнейший в Европе спутниковый оператор Eutelsat IGO в последние годы рекламировал свою способность давать доступ к Интернету в зонах, удалённых от наземных телекоммуникационных сетей. Несмотря на неоднократные выступления французских правозащитников, он продолжает обеспечивать прием российских телеканалов 15 миллионами жилищ России. Политика кампании идет в разрез с официальной позицией Франции и Европейского союза, бывшими на переднем крае борьбы с российскими пропагандистскими агентствами, такими как RT и Sputnik. Она не учитывает и декларацию «Большой семерки» от 8 мая, в которой также подчеркивалась важность препятствовать распространению Кремлём его военной пропаганды.

Глубина проникновения спутника Eutelsat-36B на территории России C’est la zone de couverture du satellite Français Eutelsat-36B. Savez-vous ce qu’il fait sur la Russie ? Il diffuse la propagande de Poutine. Jusqu’à maintenant. Nous exigeons qu’Eutelsat cesse d’aider Poutine ! 😡#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/COQKOQzQhz — Eco System Error 🧐 🇫🇷🇺🇦🇬🇧🇺🇸 (@Erreur_0x0001) October 7, 2022

В приуроченном к акции пресс-релизе «Репортеры без границ» напоминают, что Eutelsat дает на территории России доступ к пакетам НТВ+ и Триколор через два своих спутника. Эти два провайдера являются «источником информации для 25–30% населения России» и транслируют такие телеканалы, как «Россия 1», «Первый 1» и НТВ. Это главные каналы российской «военной пропаганды, узаконивающей агрессию против Украины…дезинформации, подстрекательства к насилию и разжигания ненависти». И это при том, что «НТВ+ и Триколор недавно исключили из своего предложения восемь международных новостных каналов: BBC World, CNN, Deutsche Welle, Euronews (на русском языке), France 24, NHK World, RAINews 24 и TV5 Monde».

«Участие в российской пропаганде является для Eutelsat особенно выгодным, — объясняет НПО «Репортеры без границ», — так как Россия стоит на втором месте среди её значительных клиентов». По данным этой организации, в 2020–2021 годах деятельность компании в России составила 6,3% ее оборота , то есть 76 миллионов евро. Руководство организации говорит о недопустимости ситуации, когда французская фирма «обогащается за счёт дезинформации и цензуры».

Участники манифестации у офиса Eutelsat говорят о необходимости прекратить сотрудничества европейских спутниковых компаний с российской пропагандой в третьих странах : в России, на Ближнем Востоке, Северной Африке для Eutelsat и в Южной Африке и Индии для люксембургской компании SES.

Они требуют, чтобы «правительство Франции, Arcom, Европейский союз и государства-члены Eutelsat IGO в срочном порядке приняли необходимые меры для прекращения предоставления услуг Eutelsat телеканалам, связанным с властями России. Аналогичные меры должны быть приняты Люксембургом и Европейским Союзом для ЕЭП.

В число почти десятка организаций, подписавших воззвание о прекращении российской военной пропаганды через французские спутники, вошло российское «Общество защиты интернета». Организация разъясняет в сети о последствия сотрудничества европейских кампаний с федеральными каналами.

Активисты подтвердили русской редакции RFI готовность продолжать мобилизацию, если обращение в Управление аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (Arcom) останется без оперативного ответа.

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