Экс-министр правительства Саркози Клод Геан вновь предстал перед судом

Клод Геан, бывший министр и глава президентской администрации во времена Николя Саркози, во вторник, 11 октября, вновь предстал перед судом. В этот раз его обвиняют в мошенничестве во время избирательной кампании 2012 года. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 375 000 евро.

Реклама Читать далее

Поводом для расследования в отношении экс-министра стала листовка в поддержку кандидатуры Геана на выборах в законодательное собрание в 2012 году, распространенная мэром парижского пригорода Булонь-Бийанкур среди его подчиненных. Слушания должны был начаться еще в феврале, но были перенесены на октябрь в связи с ухудшением здоровья Клода Геана.

3 января 2012 года Пьер-Кристоф Баге, мэр Булонь-Билланкур от партии «Союз за народное движение» (UMP, нынешняя правая партия «Республиканцы», LR), объявил о том, что на выборах поддержит кандидатуру Клода Геана. В листовке он изложил причины, по которым поддерживает Геана. Еще один кандидат от «Союза за народное движение» Тьери Солер заподозрил Баге в том, что он частично финансировал производство листовок из муниципального бюджета.

Геана и Баге обвиняют в том, что они пытались финансировать предвыборную агитацию в поддержку кандидатуры Геана из бюджета Булонь-Бийанкур. Клоду Геану грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 375 000 евро, а Пьер-Кристоф Баге может быть приговорен к году лишения свободы и штрафу в 3 750 евро. Оба ответчика вину отрицают.

В деле есть еще одно направление, касающееся фаворитизма. По нему проходят два сотрудника мэрии Булонь-Бийанкур, а также юридическое лицо — типография, где были напечатаны листовки. В ходе расследования выяснилось, что типография получала больше государственных заказов, чем можно было предположить, а руководитель типографии сам оплатил часть счета за печать листовок — в качестве пожертвования.

Дело об «опросах для Елисейского дворца»

21 января суд вынес приговор по другому делу, в котором фигурировал Клод Геан, — так называемому делу об «опросах для Елисейского дворца».

Следователи провели проверку финансовых расходов администрации президента Николя Саркози в период его правления (2007-2012). Геан был в то время главой президентской администрации. По версии обвинения, в первые два года правления Саркози администрация выплатила более пяти миллионов евро фирмам президентских советников за проведение опросов общественного мнения и иные услуги, обоснованность которых следствие поставило под сомнение.

Как установило следствие, в период с 2007 по 2012 год, две компании советника президента Патрика Бьюиссона – Publifact и Publiopinion – получили от Елисейского дворца 2,2 миллиона евро за проведение различных опросов общественного мнения. При этом открытые тендеры для других профильных компаний не объявлялись. В процессе допросов свидетелей, среди которых были люди из ближайшего окружения Николя Саркози, выяснилось, что Патрик Бьюиссон сам устанавливал условия оплаты услуг своих же компаний. Помимо этого, сам Патрик Бьюиссон получал ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. евро, а его сын Жорж получал разовые выплаты, доходящие до 300 тыс. евро за разные заказы. Примерно такую ​​же сумму получила компания еще одного советника Пьера Джакометти «на консалтинговую деятельность».

Патрик Бьюиссон был приговорен к двум годам условно и штрафу в размере 150 000 евро, Пьер Джакометти — к шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 70 000 евро, а Клод Геан — к одному году тюремного заключения, в том числе четырем месяцам условно.

В 2017 году экс-министра внутренних дел и руководителя администрации Саркози уже приговаривали к двум годам лишения свободы (один – условно) по другому делу: суд посчитал, что между 2002 и 2004 годами, когда Клод Геан работал советником тогда еще министра внутренних дел Николя Саркози, он незаконно выплачивал премии себе и своим подчиненным из бюджета, предназначенного для следственных расходов министерства. В течение двух лет Геан и бывший директор национальной полиции Мишель Годен получали по 10 тысяч евро ежемесячно в качестве незаконных премий.

Период с 13 декабря 2021 по 9 февраля 2022 Геан провел в парижской тюрьме Санте, куда был заключен, поскольку, по мнению органов правосудия, не прилагал необходимых усилий для выплаты сумм, которые судебным постановлением 2017 года ему было предписано выплатить. В февраля Геан вышел по УДО.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться