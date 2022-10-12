Власти Франции предписали некоторым участникам «топливных» забастовок возобновить работу

«В связи с продолжением забастовки частью сотрудников завода в Порт-Жероме в Нормандии мы начинаем реквизицию персонала, необходимого для работы склада. Процесс начнется сегодня», — написала в твиттере министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше. Днем ранее, 11 октября, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о готовности дать жесткий ответ участникам забастовки, в том числе, прибегнув к принудительному вызову персонала на рабочие места.

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Отмечается, что речь пока не идет о полном принудительном восстановлении работы нефтеперерабатывающих заводов: реквизиция пока коснется лишь сотрудников, чей труд необходим для разблокировки складов, отгрузки запасов и возобновления работы автобаз, а персонал, непосредственно задействованный в производстве топлива, может продолжать бастовать.

Первый принудительный вызов на работу был проведен среди сотрудников склада корпорации Esso-ExxonMobil в Нотр-Дам-де-Гравеншон, департамент Приморская Сена. Префект направил жандармов и полицию в дома нескольких сотрудников из бригад, занимающихся разгрузкой топливных баков, чтобы вызвать их на работу под угрозой штрафных санкций.

Помимо топливных складов, бастуют шесть из семи французских нефтеперерабатывающих заводов. Во вторник 11 октября, к 18 часам по парижскому времени, в среднем на 31,3% автозаправочных станций в стране отсутствовал хотя бы один вид топлива. Хуже всего дела обстояли в О-де-Франс (44,8%) и Иль-де-Франс (44%) — именно в эти два региона осуществляет поставки завод ExxonMobil в Нотр-Дам-де-Гравеншон, попавший под реквизицию первым.

Либо переговоры начнутся, быстро увенчаются успехом и топливные склады будут быстро разблокированы, либо мы будем использовать другие доступные нам средства, включая реквизиции персонала,

— предупреждал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

До этого пресс-секретарь правительства Оливье Верран также призвал не путать ситуацию на заводах ExxonMobil и TotalEnergies: по его словам, в TotalEnergies переговоры еще не начались, а на заводах ExxonMobil «больше нет причин» для забастовки, так как руководство и представители профсоюзов достигли соглашения. Однако дело в том, что соглашение с руководством от имени бастующих заключили представители профсоюзов, имеющих большинство на уровне дирекции бизнес-группы. При этом они не являющихся самыми многочисленными и представительными в среде рабочих.

Принудительный вызов на работу вызвал гнев профсоюзов. Они заявили о нарушении прав на забастовку и, несмотря на угрозы штрафных санкций со стороны, приняли решение продолжать бастовать.

Правительство думает, что все пройдет тихо? Мы сделаем все, что можем, чтобы эти реквизиции были не эффективными. Это скандал. Деньги естью. Пусть правительство одумается и принуждает — у него есть рычаги — именно Total и ExxonMobil ответить на требования рабочих,

— комментирует Оливье Матеу, генеральный секретарь CGT на предприятии Total в Буш-дю-Рон.

На заводах TotalEnergies CGT, инициировавший забастовку, требует повышения заработной платы на 10% к 2022 году, а не на 3,5%, как это было обещано в начале года. Это требование профсоюз частично обосновывает тем, что в первом полугодии 2022 группа TotalEnergies получила 10,6 млрд долларов прибыли. В дирекции корпорации заявили о готовности провести вечером 12 октября переговоры с представителями профоюза, если CGT по полудня завтрашнего дня восстановит работу.

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