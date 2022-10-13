Макрон рассказал, когда Зеленский может сесть за стол переговоров с Путиным. Зеленский такого не обещал

Президент Франции вечером 12 октября стал первым гостем новой программы телеканала France 2 под названием «L'événement» («Событие»). По итогам часового динамичного действа можно констатировать, что выступление Макрона соответствовало названию программы. Президент, в частности, ответил на вопросы: — считает ли он Россию «государством-террористом»; — понесет ли Путин ответственность за войну против Украины; — какую военную и разведывательную помощь Париж оказывает Киеву для борьбы с российскими захватчиками;— что будет делать Франция, если Россия применит «тактическое» ядерное оружие; — должен ли Зеленский садиться за стол с Путиным, несмотря на принятие официального документа о том, что с переговоры с нынешним президентом РФ уже невозможны…

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Первый же вопрос ведущей France 2 Каролин Ру был максимально прямым и жестким: считает ли президент Франции, что «Россия стала государством-террористом».

Макрон дипломатично ушел от прямого ответа. «Я не хочу вдаваться в эти квалификации, в первую очередь потому, что у них мало последствий», — сказал президент, напомнив, что Франция активно помогает Украине (оборудованием и работой следователей и экспертов-криминалистов из жандармерии — Прим. RFI.) в расследовании того, что творят российские военные на ее территории. «Я говорю о военных преступлениях, которые оставляют следы, и над (расследованием) которых мы помогаем работать украинцам [...], но я всегда очень осторожен: это международное правосудие должно квалифицировать такие вещи», — сказал Макрон, подчеркнув: «Есть государство, которое развязало войну (Россия — Прим. Ред.) и одного этого, если можно так сказать, „вполне достаточно“».

На последовавший уточняющий вопрос ведущей («Вы сейчас говорите, что Путин должен будет ответить за эти военные преступления?») Макрон ответил так: «Я сейчас говорю, что сегодня, сначала, Владимир Путин должен прекратить эту войну,

соблюдать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров. Этот стол, за которым он сидел еще недавно, и это переговоры, на которые он также согласился …».

«…раньше», — добавил после паузы президент Франции, который затем еще несколько раз вернулся к теме необходимости переговоров.

В связи с этим у некоторых зрителей даже могло создаться впечатление (которое пока трудно проверить опытным путем), что Макрон в этом вопросе пытается «сыграть» на стороне российских властей: так как именно Путин сейчас активно посылает сигналы о «готовности» к переговорам (желая при этом зафиксировать «статус-кво»: то есть, остановив череду военных поражений своей армии, «присоединить» к России «завоеванные» украинские земли и заключить какой-нибудь договор типа «Минска-3»). А Зеленский (еще несколько недель назад говоривший о возможности дипломатических дискуссий с Путиным в случае, если российские войска покинут всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс) — после путинского сколь незаконного, столь же и абсурдного решения об аннексии земель 4 украинских областей — официально заявил, что теперь переговоры будут возможны только с другим президентом РФ.

И принял соответствующий указ, закрепивший «решение Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО): «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным».

Об этом решении Зеленского и напомнила президенту Франции телеведущая, спросив, считает ли все еще сам Макрон, что Путин «может оставаться собеседником».

Для Макрона ответ утвердительный: «когда вы занимаете ответственный пост», «для того, чтобы вернуть мир», «нужно разговаривать (со всеми) сторонами», поэтому «каждый раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным». В результате «в определенный время — я надеюсь, как можно раньше — наступит момент, когда все стороны вернутся за стол переговоров», «и будут переговоры о мире, с Украиной — с одной стороны, и с Россией — с другой», — сказал французский лидер.

Когда и если это произойдет — а Макрон считает, что произойдет не так скоро, «не раньше, чем через несколько недель или месяцев» — Франция, вместе с другими международными партнерами, вероятно, тоже будет за столом переговоров — «в качестве гаранта».

Невозможно оказывать давление на Украину...

Позднее ведущая снова напомнила президенту о том, что «украинцы не хотят переговоров с Путиным», и получила ответ: «Но наступит такой момент, говорю я вам глаза в глаза, когда нужно будет это сделать».

«Договариваться — это не значит сдавать назад. Это означает, что мы должны сделать все для того, чтобы вернуть мир в Украину, с уважением интересов и территориальной целостности этой страны и этого народа», — объяснил Макрон свое видение, выразив при этом «свое восхищение его (украинского народа) мужеством, единством и патриотизмом».

Глава Елисейского дворца еще раз напомнил, что Франция не признавала и не признает аннексии Россией украинских территорий, признаёт легитимность поставленных Киевом «целей завершения войны» («восстановление страны в ее границах 1991 года»), но

когда ведущая спросила, «поможем ли мы Украине отвоевать Крым», ответил: «Вопрос состоит в том, могут ли цели войны быть достигнуты только военным путем?».

И еще раз заявил, «что в определенный момент это будет в интересах Украины и России — вернуться за стол переговоров».

При этом Макрон заверил, что ни о каком давлении на Киев речи быть не должно: «Вопрос территориальной целостности Украины — решать украинцам, а не французам или кому-либо еще…

И то, что мы поставляем им оружие, не означает, что мы можем решать за них».

Еще немного «Цезарей» для ВСУ...

Что касается оружия и другой военной помощи, то Макрон раскрыл некоторые новые подробности, не выходя, впрочем, за рамки, принятые при обсуждении столь секретных вопросов.

При этом он несколько раз подчеркнул, что Франция, и Запад в целом, «не являются сторонами конфликта», «не воюют с Россией» («потому что мы не хотим мировой войны»), но помогают Украине защищаться. На уточнение Каролин Ру («российские (власти) говорят, что мы участвуем в этой войне»), президент Франции ответил резко:

«Российские (власти) живут в параллельной логике (повторил два раза — Прим. RFI). Им нужен этот дискурс для того, чтобы „объяснить“ своему народу, что происходит. А мы пытаемся использовать подход, который имеет нечто общее с реальностью».

Реальность заключается в следующем, объяснил глава французского государства: «Угрожает ли сегодня Франция или другие европейские страны российской земле? Ответ: нет. Мы поставили оружие, и помогли в экономическом и гуманитарном плане Украине, чтобы (она могла) противостоять» (российскому вторжению).

Макрон рассказал о поставках оружия из Франции: «С начала войны мы поставили несколько (видов) боевой техники, топливо, бронемашины, много ракет — чтобы защищаться — и эти знаменитые пушки Caesar. И как вы верно сказали, украинцы несколько раз нас благодарили за них (обнародованную несколько дней назад видео-благодарность со стороны минобороны Украины — см. ниже — президент Франции тоже прокомментировал, назвав его „трогательным посланием признательности“)…».

Макрон объяснил, что благодарить есть за что: «Потому что они (САУ „Цезарь“) сыграли решающую роль в ходе контрнаступления в Донбассе».

Роль продолжает выполняться: как рассказала подключившаяся к программе из Краматорска спецкор France 2 Аньес Вахрамян,

пока ни один из 18 поставленных ВСУ «Цезарей» «не был уничтожен или поврежден». Макрон уточнил: в ближайшее время Франция поставит еще 6 таких САУ украинской армии.

Напомнил, что эти орудия планировалось поставить Дании, которая в итоге согласилась передать уже готовые установки Украине, и подождать для себя изготовления новой партии.

Президент Франции перечислил то, что еще намерен поставить Париж украинской армии: «радары, системы (противоракетной) обороны» («мы уже это делали, но интенсифицируем» поставки), «зенитные ракеты» — «в частности, чтобы защитить (Украину) от атак дронов и ракетных атак».

«Вот что мы сделаем в ближайшие недели», — сказал Макрон, подчеркнув, что «мы и поставляем (оружие), и обучаем (украинских военных)». Кроме того, «предоставляем украинцам разведданные», — заявил президент Франции, тут же уточнив, что «лучше об этом много не говорить».

Каким будет сдерживание «ядерного» Путина?

На вопрос, «можно ли успокоить французов, сказав: он (Путин) блефует», угрожая применением ядерного оружия, Макрон не дал определенного ответа.

Подчеркнул только, что, согласно ядерной доктрине Франции, «ядерная баллистическая атака в Украине или в регионе» (не уточнил в каком, но вероятно, имеется в виду «регион», не входящий в НАТО — Прим. RFI) не может считаться атакой на «основополагающие (французские) интересы», а значит, Париж не обязан давать ядерный ответ. Тем не менее, в случае любого применения ядерного оружия, «Россия понесет историческую ответственность», «и Владимир Путин это знает», сказал президент Франции.

— Вы говорили с ним на эту тему? — уточнила ведущая.

— Несколько раз, — ответил Макрон.

И объяснил: вот почему мы должны продолжать оказывать помощь Украине и «избегать любой эскалации конфликта».

«Эскалацией» он назвал «расширение географии» войны, а также любое применение химического или ядерного оружия.

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