Две НКО подали жалобу на французский гигант TotalEnergies за «соучастие в военных преступлениях» в Украине

В отличие от других западных энергетических гигантов TotalEnergies не объявила о намерении полностью уйти из России и продолжала получать прибыль от сотрудничества с бизнесом друзей Путина.

Две НКО подали заявление в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции, которая расследует военные преступления, с жалобой на TotalEnergies. Французский энергетический гигант обвиняют в «соучастии в военных преступлениях» из-за поставок топлива российским военным самолетам. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает AFP со ссылкой на собственный источник.

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С жалобой на компанию TotalEnergies к национальному антитеррористическому прокурору, который расследует обвинения в военных преступлениях, обратились французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская НКО Razom We Stand. Правозащитники обвиняют энергетический гигант в пособничестве обеспечению российской власти «необходимыми средствами для совершения военных преступлений».

Жалоба касается опубликованного в августе расследования газеты Le Monde и международной организации Global Witness о том, как часть добываемого TotalEnergies в России газового конденсата шла на авиационное топливо для российских военных самолетов, которые участвовали в бомбардировках украинских городов. По мнению истцов, компания не могла не знать о прочных связях между российской властью и «Новатэком», совладельцы которого, Тимченко и Михельсон, находятся под западными санкциями.

По данным журналистов, французская корпорация владеет 49% акций компании «Тернефтегаз», добывающей газовый конденсат из Термокарстового месторождения на севере России. Еще 51% принадлежал российской компании «Новатэк», в которой французская фирма также владеет напрямую 19,4% акций. После публикации TotalEnergies заверила, что не производит «керосина для российской армии», а спустя два дня объявила, что еще 18 июля достиг договоренности о продаже своей доли в «Тернефтегазе» «Новатэку». Эта продажа была завершена в сентябре.

В отличие от других западных энергетических гигантов (Shell, BP, Exxon, Equinor или ENI) TotalEnergies не объявила о намерении полностью уйти из России и продолжала получать прибыль от сотрудничества с бизнесом друзей Путина. В комментарии для Le Monde компания утверждает, что «не является оператором добывающих мощностей „Тернефтегаза“», «не участвует в принятии решений» о переработке конденсата на заводе своего российского партнера (Пуровский ЗПК) и «не контролирует продажи».

На запрос AFP французский энергетический гигант заявил, что осуждает «возмутительные», «клеветнические» и «необоснованные» обвинения. «TotalEnergies категорически опровергает все необоснованные обвинения Global Witness, опубликованные газетой Le Monde в августе», — говорится в новом пресс-релизе группы. В компании утверждают, что все добытые «Тернефтегазом» конденсаты были «вывезены за границу» и поэтому не могли использоваться российской армией в качестве топлива для самолетов. «Эти обвинения являются оскорблением чести наших команд», — добавили в корпорации.

«Правосудие больше не может закрывать глаза на косвенный, но существенный вклад, который транснациональные корпорации вносят в военные действия, или на значительную прибыль, которую транснациональные корпорации продолжают получать после вторжения в Украину», — говорится в заявлении адвокатов Уильяма Бурдона, Винсена Бренгарта и Анри Тюльеза, представляющих интересы правозащитных НКО. — Франция не может одновременно осуждать вторжение и оставаться безучастной перед действиями, которые его поддерживают».

«Правосудие сделает свое дело», — прокомментировала новость министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала LCI. «Было бы неприемлемым, если бы французская компания не соблюдала санкции […] и совершала военные преступления, выходящие за рамки санкций».

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