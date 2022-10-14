От забастовки нефтяников к всеобщей стачке: профсоюзы призвали французов продолжить борьбу за повышение зарплат

Ситуация на автозаправочных станциях Франции, которые из-за забастовки нефтяников испытывали нехватку топлива, начала улучшаться. По заявлению правительства, в пятницу, 14 октября, проблемы со снабжением наблюдались уже менее чем на трети АЗС страны. В этот день дирекция компании TotalEnergies объявила о компромиссном соглашении с профсоюзами по повышению зарплат работникам. Но один из ведущих профсоюзов — CGT — отверг этот компромисс. Забастовка на четырех из пяти НПЗ группы TotalEnergies продолжается. А профсоюз CGT призвал к проведению всеобщей забастовки 18 октября с требованием повышения зарплат в условиях высокой инфляции.

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В последние недели автомобилисты Франции столкнулись с дефицитом топлива на АЗС из-за забастовки работников нефтеперерабатывающей промышленности, которые требовали повышения зарплат от руководства своих компаний, получивших рекордные прибыли в условиях роста мировых нефтяных цен. Забастовочное движение охватило шесть из восьми НПЗ страны, а также крупнейшие хранилища топлива.

На двух НПЗ, принадлежащих Esso, французскому филиалу американской ExxonMobil, забастовка была прекращена в этот четверг и пятницу, после того как в начале недели дирекция и профсоюзы заключили соглашение о повышении зарплат работникам.

Руководство отечественной нефтегазовой группы TotalEnergies, которой принадлежит большинство НПЗ Франции (пять из восьми), долго не шло на переговоры с профсоюзами о повышении зарплат, выражая готовность лишь к некоторым уступкам в будущем. Наконец на фоне усиления «топливного кризиса» в стране, а также под давлением забастовщиков и правительства дирекция TotalEnergies днем 13 октября неожиданно пригласила профсоюзы тем же вечером провести переговоры о повышении зарплат. Компромиссное соглашение, достигнутое ночью, было подписано в пятницу, 14 октября.

Оно предполагает общее увеличение на 7% фонда оплаты труда на 2023 год (с опережающим повышением жалования уже с ноября), а также единовременные премии от 3000 до 6000 евро. Соглашение с дирекцией подписали два представленных в компании профсоюза — CFDT и CFE-CGC, которые на последних выборах получили 56% голосов работников.

Флаг профсоюза CGT и горящие шины на бастующем НПЗ компании ExxonMobil в Пор-Жером-сюр-Сен. 12/10/2022. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Лидер забастовочного движения, профсоюз CGT (второй по влиятельности в компании TotalEnergies) отверг компромисс и покинул переговоры с дирекцией, считая предложенную прибавку недостаточной. В CGT требовали повышения зарплат на 10%. Размер прибавки профсоюз рассчитал следующим образом: компенсация 6-процентной инфляции плюс доля от текущей сверхприбыли группы (за первое полугодие TotalEnergies получила рекордную прибыль €10,5 млрд в условиях высоких нефтегазовых цен).

На фоне таких разногласий в пятницу днем работники пяти предприятий TotalEnergies решили продолжить забастовку. Стачка не прекращена на четырех НПЗ группы (из пяти), а также в крупном топливном хранилище на севере Франции, где наиболее остро (наряду с парижским и центральным регионами) ощущается нехватка топлива на АЗС.

Возмущение профсоюза CGT также вызвало и решение правительства в условиях топливного кризиса прибегнуть к крайней мере — и задействовать правовой механизм принудительного вызова на работу персонала, необходимого для функционирования предприятия. В CGT это решение властей назвали покушением на конституционное право на забастовки.

Конфедерация CGT — вместе с профсоюзами FO (Force ouvrière), Solidaires, FSU — в минувший четверг призвали к проведению 18 октября общенационального дня протеста с требованием повышения зарплат, а также в защиту права на забастовки.

В будущий вторник призыву ко всеобщей стачке и манифестациям могут последовать государственные служащие, работники частного сектора и транспортники. Официальные извещения о забастовке 18 октября профсоюзы подали в системах здравоохранения и образования, в госаппарате и местных органах управления, в Национальной компании железных дорог SNCF, а также в компании-операторе общественного транспорта Парижа RATP.

Протестующий в жилете профсоюза CGT возле НПЗ компании ExxonMobil на юге Франции. Фос-сюр-Мер. 11/10/2022. REUTERS - ERIC GAILLARD

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