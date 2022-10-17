В Париже несколько десятков тысяч человек вышли на акцию против «дорогой жизни»

Франция

Жан-Люк Меланшон и Анни Эрно на акции протеста в Париже 16 октября 2022 года.

В Париже несколько десятков тысяч человек вышли в воскресенье, 16 октября, на манифестацию против роста цен и бездействия властей в области потепления климата. В акции, организованной левой оппозицией, приняла участие лауреат Нобелевской премии по литературе Анни Эрно. Всеобщая забастовка намечена во Франции на вторник, 18 октября.

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30 тысяч человек, по данным полиции, 140 тысяч человек, по данным организаторов, вышли в воскресенье на улицы Парижа на «марш против дорогой жизни и климатического бездействия» властей. Акция прошла по призыву левой оппозиции.

Колонну протестующих возглавил лидер французских крайне левых и бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон. Поддержать его на акцию вышла французская писательница Анни Эрно, 6 октября получившая Нобелевскую премию по литературе.

Как отмечает корреспондент RFI Орельен Девернуа, Жан-Люк Меланшон выразил надежду на то, что эта акция станет прелюдией к появлению «нового народного фронта». Меланшон поддержал идею всеобщей забастовки 18 октября, о которой объявили французские профсоюзы работников транспортной сферы и госслужащих. Он подчеркнул, что воскресный марш — это также жест в поддержку тех, кто намерен бастовать во вторник.

Возможна другая жизнь — без разорения одних в пользу наживы других. Возможен другой мир — свободный от разрушений, которые несет требующий производительности капитализм. Благодаря тому, что мы делаем сегодня, мы создаем новый Народный фронт,

— написал Жан-Люк Меланшон в своем твиттере.

Une autre vie est possible, débarrassée du pillage du profit. Un autre monde est possible, libéré du saccage du productivisme capitaliste.



Avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous dessinons un nouveau Front populaire.#Marche16Octobre #LaMarche pic.twitter.com/A0o454pAkV — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2022

Народный фронт — левая коалиция, пришедшая к власти во Франции в 1936 году. Тогда депутатам от Народного фронта удалось добиться повышения зарплат и создать во Франции первые оплачиваемые отпуска, напоминает AFP.

В воскресном митинге также участвовали многочисленные представители движения «желтых жилетов», а также множество пенсионеров, отмечает французское новостное агентство. «Депутаты должны служить народу, который хочет есть», — заявил корреспонденту AFP Жером Родриг, один из неформальных лидеров «желтых жилетов».

«Наш посыл прост: мы хотим лучшего распределения богатств», — пояснил со своей стороны глава французской Соцпартии Оливье Фор.

Корреспондент RFI отмечает, что акция в целом проходила в «добродушной» обстановке, несмотря на несколько потасовок. В частности, несколько протестующих проникли внутрь одного из отделений банка Société générale и устроили там беспорядок.

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