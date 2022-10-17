Макрон: к 2030 году Франция должна производить до 2 миллионов электромобилей

Международный автосалон в Париже

Парижский международный автосалон открылся 17 октября после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID. Президент Франции Эмманюэль Макарон прибыл в выставочный комплекс у Версальских ворот, чтобы лично открыть Mondial de l’automobile — 2022. Глава государства, выступающий за поддержку европейских автомобилестроителей перед китайскими и американскими конкурентами, задерживался, в основном, на стендах французских производителей: Peugeot, DS и Renault Group.

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Хотя выпуск Mondial 2022 года проходит без участия немецких Volkswagen, BMW и Ferrari, японских Toyota и Nissan, как и без южнокорейских Hyundai, организаторы салона ожидают, что до 23 октября выставку посетит до 400 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем в ходе прежних выпусков, но и длились прежние салоны не одну, а две недели.

Президент Франции, как и ожидалось, выступил за 100% переход Франции на производство электрических автомобилей. В интервью агентству France-Presse Эмманюэль Макарон заявил, что «решительно защищает европейское предпочтение» и выступает за «сильную поддержку автомобильного сектора», так как «американцы покупают американское и следуют наступательной стратегии государственной помощи», а «китайцы закрывают свой рынок», отдавая предпочтение собственной продукции.

Emmanuel Macron met le turbo sur la voiture électrique https://t.co/iRvkA3GPiM pic.twitter.com/fvOS6E5HTL — RFI (@RFI) October 17, 2022

Принимая президента на стенде Peugeot, гендиректор группы Stellantis Карлос Таварес объявил, что «в кратчайшие сроки» группа увеличит число моделей, производимых на территории Франции, с 6 до 12 электромобилей. Электрические версии Peugeot 308 (седан и универсал) и Peugeot 408 будут собирать в Мюлузе (Верхний Рейн), сказал Карлос Таварес. Со своей стороны, Renault представила в понедельник на Парижском автосалоне новый электрический Renault 4, который будет производиться на заводе в Мобёж (департамент Север Франции).

Президент Макрон в этой связи сказал, что выбранная правительством траектория перехода на электромобили «начинает обретать форму» и позволяет надеяться «довести производство электрических автомобилей на территории Франции в 2030 году до 2 миллионов». Он подчеркнул, что правительство будет сопровождать эту эволюцию автомобилестроения «на всем пути, помогая развитию и поддерживая инновации, чтобы вернуть стране статус производителя автомобилей завтрашнего дня». Напомним, в рамках европейского «Green Deal», члены ЕС обязались к 2035 году сократить выбросы парниковых газов не менее, чем на 55% по сравнению с 1990 годом.

Les 24h du Mondial 🚀⏱: le montage se termine au Mondial de l'Auto 😌… Vivez de l’intérieur les dernières heures de préparation du 1er salon du nouveau monde automobile 😎. #RevolutionIsOn pic.twitter.com/rNTH5FwsRY — Mondial de l'Auto - Paris (@mondialdelauto) October 16, 2022

Выступление французского президента звучит особенно в контексте широкого предложения на выставке электромобилей китайского производства.

Mondial de l’automobile показал размах предстоящей французам работы: помимо Renault Zoé, новых Mégane, Kangoo и двух небольших внедорожников производства Opel и DS группы Stellantis, все остальные 100% электрические французские модели собираются сегодня за границей.

Упомянутая выше электрическая версия культового Renault 4 1960-х годов должна поступить в продажу с конвейеров Мобёжа в 2025 году. Сейчас в Мобёже производят новый электрический Kangoo. Другой центр автомобилестроения находится в Дуэ (Север), где уже выпускают новый Mégane и начнут к 2024 году производство электрического Scenic. Глава Renault Лука Де Мео сообщил о намерении фирмы довести свое производство электрических автомобилей во Франции к 2024 году до 700 000.

Для поддержки инновационного производства Эммануэль Макарон уже объявил о намерении правительства ввести экологический бонус в размере 6000 — 7000 евро для помощи в покупке электромобилей гражданами с невысоким доходом. Он высказался также в пользу государственных субсидий для автомобилестроения Франции наподобие тех, что практикуют США. Необходимость такой помощи становится понятней, если учесть, что цена, к примеру, самого продаваемого во Франции электромобиля Peugeot 208 достигает 34 050 евро, в то время как стоимость его гаммы на бензине стартует на уровне 16 000 евро.

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