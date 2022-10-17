Международный автосалон в Париже

Макрон: к 2030 году Франция должна производить до 2 миллионов электромобилей

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Президент Макрон открыл 17 октября в Париже Международный автосалон - Mondial de l'automobile 2022.
Президент Макрон открыл 17 октября в Париже Международный автосалон - Mondial de l'automobile 2022. © RFI/Pierre René-Worms
Нина Карель
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Парижский международный автосалон открылся 17 октября после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID. Президент Франции Эмманюэль Макарон прибыл в выставочный комплекс у Версальских ворот, чтобы лично открыть Mondial de l’automobile — 2022. Глава государства, выступающий за поддержку европейских автомобилестроителей перед китайскими и американскими конкурентами, задерживался, в основном, на стендах французских производителей: Peugeot, DS и Renault Group.

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Хотя выпуск Mondial 2022 года проходит без участия немецких Volkswagen, BMW и Ferrari, японских Toyota и Nissan, как и без южнокорейских Hyundai, организаторы салона ожидают, что до 23 октября выставку посетит до 400 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем в ходе прежних выпусков, но и длились прежние салоны не одну, а две недели.

Президент Франции, как и ожидалось, выступил за 100% переход Франции на производство электрических автомобилей. В интервью агентству France-Presse Эмманюэль Макарон заявил, что «решительно защищает европейское предпочтение» и выступает за «сильную поддержку автомобильного сектора», так как «американцы покупают американское и следуют наступательной стратегии государственной помощи», а «китайцы закрывают свой рынок», отдавая предпочтение собственной продукции.

Принимая президента на стенде Peugeot, гендиректор группы Stellantis Карлос Таварес объявил, что «в кратчайшие сроки» группа увеличит число моделей, производимых на территории Франции, с 6 до 12 электромобилей. Электрические версии Peugeot 308 (седан и универсал) и Peugeot 408 будут собирать в Мюлузе (Верхний Рейн), сказал Карлос Таварес. Со своей стороны, Renault представила в понедельник на Парижском автосалоне новый электрический Renault 4, который будет производиться на заводе в Мобёж (департамент Север Франции).

Президент Макрон в этой связи сказал, что выбранная правительством траектория перехода на электромобили «начинает обретать форму» и позволяет надеяться «довести производство электрических автомобилей на территории Франции в 2030 году до 2 миллионов». Он подчеркнул, что правительство будет сопровождать эту эволюцию автомобилестроения «на всем пути, помогая развитию и поддерживая инновации, чтобы вернуть стране статус производителя автомобилей завтрашнего дня». Напомним, в рамках европейского «Green Deal», члены ЕС обязались к 2035 году сократить выбросы парниковых газов не менее, чем на 55% по сравнению с 1990 годом.

Выступление французского президента звучит особенно в контексте широкого предложения на выставке электромобилей китайского производства.

Mondial de l’automobile показал размах предстоящей французам работы: помимо Renault Zoé, новых Mégane, Kangoo и двух небольших внедорожников производства Opel и DS группы Stellantis, все остальные 100% электрические французские модели собираются сегодня за границей.

Упомянутая выше электрическая версия культового Renault 4 1960-х годов должна поступить в продажу с конвейеров Мобёжа в 2025 году. Сейчас в Мобёже производят новый электрический Kangoo. Другой центр автомобилестроения находится в Дуэ (Север), где уже выпускают новый Mégane и начнут к 2024 году производство электрического Scenic. Глава Renault Лука Де Мео сообщил о намерении фирмы довести свое производство электрических автомобилей во Франции к 2024 году до 700 000.

Для поддержки инновационного производства Эммануэль Макарон уже объявил о намерении правительства ввести экологический бонус в размере 6000 — 7000 евро для помощи в покупке электромобилей гражданами с невысоким доходом. Он высказался также в пользу государственных субсидий для автомобилестроения Франции наподобие тех, что практикуют США. Необходимость такой помощи становится понятней, если учесть, что цена, к примеру, самого продаваемого во Франции электромобиля Peugeot 208 достигает 34 050 евро, в то время как стоимость его гаммы на бензине стартует на уровне 16 000 евро.

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