Новый день протеста во Франции: забастовки и шествия с требованием повышения зарплат

18 октября во Франции объявлен общенациональный день протеста и всеобщая забастовка с требованием повышения зарплат в условиях высокой инфляции. 150 манифестаций прошли по всей стране по призыву двух из трех крупнейших профсоюзов страны — CGT и FO. Забастовка в этот вторник нарушила работу транспорта, школ и госучреждений. Продолжается начавшаяся три недели назад стачка нефтяников, которая привела к дефициту топлива на французских АЗС. В этот вторник участники акций выступили также в защиту права на забастовки, против идущей сейчас реформы системы выплаты пособий по безработице и обещанной на 2023 год пенсионной реформы.

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Новый общенациональный день социального протеста с призывом к всеобщей забастовке объявлен во Франции второй раз менее чем за три недели. Предыдущий протестный день прошел 29 сентября по призыву одного из трех ведущих французских профсоюзов CGT. Тогда в манифестациях по всей стране приняли участие от 118 до 250 тысяч человек (по данным полиции и организаторов соответственно).

В этот вторник организаторы протеста — теперь уже два профсоюза CGT и FO (вместе с CFDT они входят в тройку крупнейших профсоюзных организаций Франции) — оценили число участников протестных маршей, прошедших по всей стране, в почти 300 000 человек. МВД Франции насчитало 107 000 манифестантов.

Общее требование протестующих сформулировал глава профсоюза CGT Филипп Мартинез, который потребовал общенационального антикризисного плана повышения зарплат в условиях падения покупательной способности из-за высокой инфляции (во Франции она составляет сейчас порядка 6% в годовом выражении).

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Защитники прав трудящихся обещают новые забастовки, усиление мобилизации и вовлечение все большего числа отраслей в борьбу против «удорожания жизни». Как отмечает агентство France-Presse, на 18 октября профсоюзы подавали предупреждения о забастовках не только на общественном транспорте или в системе образования, но и в государственном секторе в целом, а также в энергетике, пищевой промышленности, торговле и в сфере автотранспортных перевозок.

Манифестации во Франции 18 октября

В Париже днем протестующие прошли от площади Италии до эспланады Инвалидов. По заявлению профсоюза CGT, в столичном шествии приняло участие порядка 70 000 человек (по оценкам полиции,13 000). В крупных городах страны — Марселе и Лионе, Лилле и Бордо, Страсбурге и Нанте — на улицы вышли тысячи человек (организаторы и полиция сообщали с мест о колоннах манифестантов численностью от 1000 до 4000 человек).

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Перед завершением манифестации в Париже не обошлось без инцидентов, в том числе с участием радикалов-погромщиков. Префектура полиции сообщает о нескольких разбитых витринах, стычках с правоохранителями и задержании 6 человек. Источник в полиции рассказал France-Presse о появлении на шествии групп радикалов общей численностью порядка 200 человек (в том числе, порядка 60 ультралевых активистов).

Забастовочный день

Призыв CGT к новой всеобщей забастовке 18 октября поддержал еще один профсоюз из ведущей «тройки» — FO (Force ouvrière). К стачке, как и в конце сентября, призвали также FSU (ведущий профсоюз французских учителей), профсоюз Solidaires, объединения студентов и старших школьников.

По данным министерства образования, во французских школах в этот вторник бастовало порядка 10% учителей. Как отмечает агентство France-Presse, это чуть меньше, чем 29 сентября. В целом в государственных структурах страны работу в этот вторник прекратили более пяти процентов чиновников.

На транспорте забастовка привела к сокращению числа пригородных поездов в регионе Парижа, где на ряде линий движение осуществлялось лишь наполовину или на две трети от предусмотренного расписанием. Проблемы сегодня были и у пассажиров региональных экспрессов по всей Франции: на линии вышла лишь половина поездов. На высокоскоростных линиях поездов TVG стачка отразилась незначительно. Национальная компания железных дорог SNCF пообещала, что в среду, 19 октября, движение «постепенно нормализуется», хотя не повсеместно (на ряде линий забастовка продолжится).

В Париже, где стачка на общественном транспорте была однодневной, метро работало «в нормальном или почти нормальном режиме», но на треть было сокращено автобусное движение, сообщила компания-оператор столичного транспорта RATP.

В защиту права на забастовки: стачка нефтяников и топливный кризис во Франции

Новый общенациональный день протеста профсоюзы CGT и поддержавший его FO назначили на 18 октября в спешном порядке (решение было принято в самом конце прошлой недели) отчасти из-за ситуации, возникшей вокруг стачки французских нефтяников. Работники нефтеперерабатывающей промышленности страны начали бастовать три недели назад, постепенно парализовав работу французских НПЗ и топливных хранилищ. Это привело к возникновению острого дефицита горючего на автозаправках, в стране заговорили об угрозе полномасштабного топливного кризиса.

Забастовка охватила предприятия французского энергетического гиганта TotalEnergies и американской компании ExxonMobil (ее французского филиала Esso). Из восьми НПЗ Франции пять принадлежит TotalEnergies, два завода подконтрольны американской корпорации. От руководства бастующие работники потребовали повышения зарплаты, указывая на рекордные прибыли, полученные с начала года нефтяными гигантами от высоких мировых цен на углеводороды.

Затянувшийся социальный конфликт на предприятиях, который привел к топливному кризису в национальном масштабе, начал разрешаться на прошлой неделе. Дирекция Esso-ExxonMobil первой согласилась на переговоры с профсоюзами, заключив соглашение о повышении зарплат, НПЗ и хранилища компании возобновили работу. Руководство TotalEnergies позже тоже уступило давлению забастовщиков, а также правительства, в спешном порядке согласившись на переговоры с профсоюзами и предложив им компромиссный вариант выхода из кризиса: увеличение оплаты труда на 7% (а не на 10%, как требовали инициаторы стачки из профсоюза CGT). Соглашение с дирекцией подписали два представленных в компании профсоюза — CFDT и CFE-CGC, которые на последних выборах получили большинство (56%) голосов работников. Активисты CGT компромисс отвергли, продолжив забастовку.

В этих условиях еще на прошлой неделе правительство Франции начало применять крайние меры — задействовало правовой механизм принудительного вызова на работу персонала, необходимого для функционирования предприятия.

В CGT это решение властей назвали покушением на конституционное право на забастовки. Защита этого права стала одним из лозунгом общенационального дня протеста и стачек 18 октября.

В компании TotalEnergies забастовочное движение продолжается до сих пор. Стачка по-прежнему осложняет работу четырех НПЗ корпорации из пяти, а также отгрузку топлива из ряда крупных хранилищ. Вопрос о продолжении или прекращении забастовки стачкомы вновь обсудят в среду, 19 октября.

Ситуация на автозаправках Франции медленно улучшается. По заявлениям правительства, дефицит топлива испытывает четверть АЗС страны, двумя днями ранее горючего не хватало на более чем на трети заправок. В ряде регионов — в Париже и вокруг столицы, на севере, в центре и на юго-востоке страны — нехватка горючего пока ощущается острее, чем на остальных территориях.

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