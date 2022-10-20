Во Францию из Сирии репатриировали 40 детей и 15 женщин

В четверг, 20 октября, власти Франции вернули из лагеря Аль-Холь на северо-востоке Сирии 15 взрослых женщин и 40 детей французских джихадистов. Об этом в пресс-релизе сообщило министрство иностранных дел Франции.

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«Сегодня Франция провела новую операцию по возвращению французских граждан, находившихся в лагерях на северо-востоке Сирии», — заявили в министерстве иностранных дел 20 октября. В пресс-релизе говорится, что несовершеннолетние были переданы службам, а взрослые были переданы компетентным судебным органам.

Франция благодарит местные власти северо-востока Сирии [курдские власти — RFI] за сотрудничество, которое сделало эту операцию возможной,

— отметили в ведомстве.

Это самая крупная операция по репатриации за последние три месяца. Репатриированные женщины в возрасте 19—42 лет являются гражданками Франции, которые добровольно отправились на территории, контролируемые джихадистскими группировками в иракско-сирийской зоне, а затем попали в плен после падения террористического «Исламского государства» в 2019 году. На трех из них выписаны ордеры на арест, в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции заявили, что их передадут следственным органам. Остальные двенадцать женщин были взяты под стражу для проверки.

Большая часть репатриированных 20 октября детей родились на иракско-сирийской территории. Семь из них — сироты и разлученные с родителями дети. В антитеррористической прокуратуре отмечают, что также намерены наблюдать за репатриированными несовершеннолетними.

14 сентября Европейский суд по правам человека осудил Францию за отказ в репатриации содержащихся в сирийских лагерях жен и детей французских джихадистов. С иском в ЕСПЧ обратились две французские супружеские пары, которые безуспешно ходатайствовали перед властями о репатриации своих дочерей–спутниц джихадистов и их детей. Эти женщины отправились в Сирию из Франции в 2014 и 2015 годах, с 2019 года они содержатся вместе с со своими родившимися в Сирии детьми в лагерях Аль-Холь и Родж на северо-востоке страны. Заявители утверждали, что отказ в репатриации нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, а их дочери подвергаются бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. По мнению ЕСПЧ, Франция, не репатриируя их, нарушает статью Европейской конвенции по правам человека о том, что «никто не может быть лишен права въезда на территорию государства, гражданином которого он является».

С 2019 года около 300 несовершеннолетних французов, находившихся в зонах действия террористических групп, вернулись во Францию, 77 из них — благодаря процессу репатриации, как сообщил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти в начале октября на слушаниях в Сенате. В июле власти, ответственные за борьбу с терроризмом, объявляли, что в сирийских лагерях оставались еще около ста француженок и почти 250 детей.

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