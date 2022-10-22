Le Monde: Французские спецслужбы пресекли выдачу визы россиянке, которая может быть связана с ГРУ

По информации газеты Le Monde, летом этого года французские спецслужбы пресекли выдачу визы россиянке Юлии Шифманович, которая может быть связана с подразделением ГРУ, специализирующемся на диверсиях и убийствах за рубежом. В этой части служат «Петров и Боширов».

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Летом этого года французские консульские службы получили заявку на визу от россиянки Юлии Шифманович. Они сделали запрос с органы разведки и получили рекомендацию отказать Шифманович в визе. Отказ обжалован не был.

По информации Le Monde, Юлия Шифманович (настоящее имя) могла сопровождать в миссиях Александра Кулагина. По данным издания, Кулагин — сотрудник подразделения 29155 российской военной разведки, более известной под своим прежним наменованием — ГРУ. Это подразделение специализируются на убийствах и диверсиях за рубежом. Именно в нем служат Анатолий Чепига и Александр Мишкин («Боширов и Петров»), стоящие за отравлением в Солсбери весной 2018 года.

Как сообщали расследователи The Insider и Bellingcat, офицеры части 29155 в свое время охотились за болгарским торговцем оружием Емельяном Гебревым, одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины. ГРУшники дважды пытались отравить его нервно-паралитическим веществом. Чешские власти обвиняют их в организации взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

По данным расследований французских спецслужб за период после 2018 года, Юлия Шифманович сопровождала сотрудника ГРУ Александра Кулагина в периоды его пребывания во Франции. Французская контрразведка поделилась данными о Шифманович с разведками союзников, чтобы те пополнили длинные списки российских агентов, разъезжающих по разным странам или действующих под дипломатическим прикрытием.

Как пишет французская газета Le Monde, западные спецслужбы полагали, что нейтрализовали угрозу от части 29155, рассекретив всех ее агентов. Однако запрос на визу во Францию от Шифманович, возможно, свидетельствует о том, что позразделение ГРУ не прекратило свое существование и переориентировалось на новые типажи — на женщин и «очень молодых агентов».

Неназванный источник в разведсообществе сообщил Le Monde, что Александр Кулагин мог быть среди российских агентов, отправленных в 2016 году в Черногорию для совершения переворота, который провалился. Кулагин известен французским властям. С 2014 по 2018 год по меньшей мере 11 офицеров подразделения 29155 ГРУ, включая Кулагина, действовали на территории Франции, недалеко от Женевы, сказал высокопоставленный сотрудник французской разведки.

В конце 2019 года Le Monde сообщала, что это подразделение ГРУ организовало в департаменте Верхняя Савойя во французских Альпах «тыловую базу» для подготовки своих операций. В той публикации также упоминается Александр Кулагин. Позднее Le Monde выяснила, что агенты ГРУ оставались также во французском департаменте Эн, граничащем с Верхней Савойей и Швейцарией. Это очень удобная территория для агентов из-за пределов ЕС, позволяющая быстро добраться для аэропорта Женевы — единственного в Европе, на который не распространяется шенгенский контроль.

Французская разведка установила следы перемещений семи агентов ГРУ по Франции. Среди них — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Другие сотрудники части 29155 просили визы или зарезервировали билеты на самолеты, но их следов во Франции не обнаружено.

Сообщается, что российские агенты работали по двое, иногда по трое на французской территории недалеко от границы со Швейцарией, сменяли друг друга почти непрерывно до февраля 2018 года, то есть до попытки убийства Скрипаля. Расследования, которые велись после 2018 года, не выявили проведения каких-либо враждебных операций на французской территории. Не было выявлено ни тайников с оружием, ни какого-либо пособничества со стороны местных жителей.

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