Макрон: Мир возможен, но это может быть только решением украинцев

«Мир возможен», но он может наступить только по решению украинцев и только когда сами украинцы сочтут переговоры с РФ приемлемыми, подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон.

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«В какой-то момент, в зависимости от развития событий и когда украинский народ и его лидеры решат — в тех условиях, в которых они решат, — за столом переговоров будет построен мир», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии саммита за мир в Риме, организованном итальянской католической ассоциацией Святого Эгидия.

«Мир возможен, но только по их (украинцев) решению, когда они сами решат», — цитирует президента Франции AFP.

В минувшую пятницу в Брюсселе Эмманюэль Макрон выступал за переговоры Киева и Москвы, когда это будет «приемлемо» для украинской стороны, но при этом — «как можно скорее», напоминает агентство.

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Эмманюэль Макрон в Риме отметил, что понимает, что разговоры о мире и призывы к миру сегодня могут быть «невыносимы для тех, кто сражается за свою свободу», и такого рода призывы могут показаться им «своего рода предательством». Но он подчеркнул, что нужно иметь «смелость» «желать мира», даже если мир во время войны непредставим.

Президент Франции также заявил, что мир не может быть «захвачен российской властью», не может быть «закреплением закона сильнейшего» и не может быть режимом прекращения огня, который просто закрепил бы нынешнее положение в Украине, часть которой оккупирована войсками РФ.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, где констатируется принципиальная невозможность переговоров с Владимиром Путиным. Такое решение было принято после того, как РФ объявила об аннексии четырех частично захваченных областей Украины. При этом власти России на фоне военных поражений в Украине посылают сигналы о готовности к переговорам.

Эмманюэль Макрон прибыл в Рим в воскресенье во второй половине дня. В понедельник утром в Ватикане его примет Папа Римский Франциск в рамках приватной аудиенции. Вечером в воскресенье он встретится с ультраправым политиком Джорджей Мелони, ставшей новым премьер-министром Италии.

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