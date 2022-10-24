Водородный седан Hopium — возможный ответ Франции на кризис в экономике и экологии

Водородное топливо

Hopium - спортивный седан на водороде будут производить в Нормандии в 2025 году.

Элегантный седан на водороде Hopium стал событием в соцсетях ещё до открытия Парижского автосалона. А с 17 по 23 октября, на выставке у Версальских ворот, стенд молодого французского стартапа Hopium был точкой общего притяжения. Во время острейшего топливного кризиса, в контексте ужесточения борьбы за рынки сбыта электромобилей со странами Азии и необходимости остановить потепление климата, молодой французский стартап намерен конкурировать с Tesla. Дизайнер Феликс Годар доверил RFI детали проекта.

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Парижский автосалон принес конструктору первый коммерческий успех: договор на поставку 10 000 автомобилей с банком Credit Agricole. Hopium Machina — первый спортивный автомобиль, созданный специально под водородный двигатель. Смелый проект был запущен три года назад гонщиком Оливье Ломбаром (Olivier Lombard) , победителем знаменитой автогонки «24 часа Ле-Мана». Форму проекту придал французский дизайнер Феликс Годар.

RFI: Что отличает Hopium от других автомобилей на водороде?

Феликс Годар: Это первый европейский стартап, работающий с водородом, способный разработать спортивный седан с использованием технологии топливных элементов. Всё в нем оптимизировано до миллиметра, чтобы при элегантном дизайне интегрировать эквивалент 10 кг водорода и обеспечить автономию в 1000 км. Электромобили имеют автономию в 500 км при весе 2,5 тонны, у нас вес меньше двух тонн и 1000 км автономии.

04:22 Hopium, первый европейский седан на водороде, будет производиться в 2025 году. © Hopium

Стартап Hopium делает ставку на высокие технологии. Двери без ручек открываются лёгким прикосновением, стекло крыши меняет прозрачность, повинуясь движению руки. Специальная архитектура системы позволила создать комфортабельный обьем салона.

Феликс Годар: Особенность автомобиля в распределении баков с водородом. В автомобиле стоят продольные баки: одни в центральной консоли, другие — под передними сиденьями. Поперечные баки стоят в задней части автомобиля. Эти семь резервуаров позволяют преодолеть 1000 км. Оптимальное расположение резервуаров позволяет занять минимум объема и не жертвовать комфортом внутри автомобиля.

Автомобиль работает на сжатом водороде (Н2) под давлением в 700 бар. Он подается в топливный элемент, где соединяется с кислородом (О2). Получаемое электричество приводит в движение задние колеса автомобиля.

Как специфика водородной технологии сказалась на дизайне?

Феликс Годар: Всё продумано для максимальной аэродинамики автомобиля. Топливный элемент, который превращает водород в электричество, расположен под капотом в передней части автомобиля. Топливный элемент нуждается в сильном охлаждении. Для этого создана внушительная стальная вентиляционная решетка. Её необычная форма придает автомобилю специфический вид.

Водородный седан французской концепции сойдет с конвейера в Верноне (Нормандия) в 2025 году. Запись на покупку машин уже сейчас открыта в интернете. Проблемой для машин на водороде остается сеть заправки и техобслуживания. Стартап Hopium рассчитывает на создание сети заправок экологически чистым водородом, производимым благодаря возобновляемым источникам энергии.

Феликс Годар: Это новая технология, мы должны ещё довести её до совершенства. Прототип показывает технологическое решение. Этот автомобиль класса «mid luxury», стоимостью 120 000 евро, будет запущен в производство. Наша задача в том, чтобы сделать эту технологию общедоступной.

В ожидании создания сети специальных заправок спортивный Hopium, способный развивать скорость до 230 км/ч, можно заправлять на работающих заправочных станциях.

33 летний дизайнер Феликс Годар, создатель первого французского автомобиля люкс на водороде, опирается на опыт работы в дизайнерских бюро Tesla и Porsche. Чем важен для дизайнера опыт работы над проектом Hopium?

Феликс Годар: У меня был опыт работы с электромобилями в Калифорнии, в разных брендах и нескольких стартапах. Для меня это потрясающая возможность принести энтузиазм стартапов в Европу, вернуть Европе её технологическое лидерство.

В 2020 году во Франции был объявлен 10-летний план создания водородной энергетики. Государство выделило на развитие отрасли более 7 млрд евро до 2030 года.

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