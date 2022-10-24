У Элизабет Борн есть план: сделать Францию «зеленой страной»

Экология

О готовности правительства Франции к «экологической революции» премьер-министр Элизабет Борн заявила еще в ходе своей программной речи в парламенте в июне этого года. 21 октября премьер объявила о создании Национального совета по восстановлению климата и биоразнообразия (CNR). Впервые во Франции правительство предложило приступить к планомерной экологической политике, чтобы сделать Францию «зеленой страной».

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Качественная политика возможна, по словам Элизабет Борн, только при условии, что она будет «социально справедливой и мобилизует всех граждан». Глава правительства выступила в центре для активистов экологического движения La Recyclerie, в 18-м округе Парижа.

Элизабет Борн подчеркнула:

Экологическая трансформация страны будет синонимом лучшей жизни, не связанной с привычными клише. Это открывает перспективы для боли качественной, более здоровой жизни, с экономическим развитием на иных основах. Чтобы начать эффективно действовать, мы должны отказаться от карикатурных позиций и перейти к обсуждению реальных проблем. Давайте не будем впадать в крайности, и враждовать. Давайте послушаем и тех, кто боится, что мы действуем слишком быстро, и тех, кто боится, что мы делаем недостаточно. К сожалению, волшебного средства, чтобы обеспечить стране удачный переход на экологические базы, не существует. Многие, тем не менее, будут продолжать требовать от правительства чудо-решений, искать какой-то „тотемной“ зашиты вместо того, чтобы приступить к структурным изменениям. Мы убеждены, в необходимости действовать сообща, одновременно и на всех фронтах.

Поэтому в пятницу Элизабет Борн выступила против «показушных» экологических кампаний, как например, распространившееся во Франции убеждение о необходимости запретить частные джеты. Она представила 22 проекта, направленных на экологическое планирование. Премьера сопровождали пять профильных министров. Среди них — Аньес Панье-Рунаше (Энергетический переход) и Кристоф Бешу (Экологический переход и территориальное единство). Но, как отметили вечерняя Le Monde и агентство France-Presse, глава правительства «не предложила никаких новых действий». Политехник по образованию, Элизабет Борн говорила о необходимости «отказаться от упрощенчества» и искать решения сложных проблем путем выявления «рычагов», то есть в процессе работы.

Предложенные правительством два десятка проектов охватывают широкую гамму экономической деятельности: от ремонта жилья до «декарбонизации промышленности». Проекты делятся на шесть груш по видам повседневной деятельности человека: передвижение, жильё, питание, производство, потребление и сохранение наших экосистем (почв, лесов, воды, океанов). На основе этих шести направлений будут разработаны планы действий в защиту планеты. «Первая сводная версия» этого планирования будет принята «в конце года», уточнила Элизабет Борн. Она надеется на участие в разработке плана гражданских лиц, экологов, ученых и представителей различных секторов экономики. Свой вклад внесут и члены нового Национального совета по восстановлению климата.

Чтобы сделать из Франции «зеленую страну», премьер-министр надеется преодолеть привычку министерств работать обособленно. Это приводило к разработке ничем не связанных между сбой проектов и планов. Элизабет Борн выступила за глобальное решение проблем экологии в экономике, без поиска виновных. Она призвала «инвестировать в инновации»и пообещала поддержать самых незащищенных, а также тех, «кого коснутся переходные процессы» в их работе. Премьер подчеркнула, что для сокращения вредных выбросов в атмосферу «мы должны сделать за восемь лет больше, чем мы сделали за 32 года». Но приступить к эмпирическим поискам переходных путей в эру экологии Элизабет Борн и её министры смогут только после презентации в Национальном собрании всего пакета подготовленных законов. Повторное использование главой правительства конституционной статьи 49.3, для утверждения бюджета страны на 2023 год в обход голосования в парламенте, возмутило оппозицию. Если крайне-левые депутаты -меланшонисты и крайне правые из «Национального объединения» договорятся между собой. то угроза импичмента Элизабет Борн и её политике может стать реальностью.

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