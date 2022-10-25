Связи с РФ и подозрения в коррупции: во Франции ведут расследования в отношении прокремлевских политиков Тьерри Мариани и Ива Поццо ди Борго

Сети Кремля во Франции

Парижская прокуратура расследует деятельность ассоциации «Франко-российский диалог», которая лоббирует интересы Кремля во Франции, еще с сентября 2021 года. Однако о расследовании стало известно лишь 24 октября, когда об этом сообщили издание Le Monde и агентство AFP. Известно, что расследования касаются прокремлевских политиков Тьерри Мариани и Ива Поццо ди Борго.

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29 сентября 2021 года Junalco, подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся борьбой с организованной преступностью, открыло сразу два предварительных расследования в отношении ассоциации «Франко-российский диалог». Первое было открыто по подозрению в коррупции и злоупотреблению влиянием. Второе — по злоупотреблению доверием и отмыванию денег.

Дела касаются двух видных представителей ассоциации с французской стороны — евродепутата от крайне правого «Национального объединения» Тьерри Мариани и экс-сенатора, бывшего члена центристской партии UDI Ива Поццо ди Борго. Оба политика занимают ярко выраженную прокремлевскую позицию.

«Расследование идет, и то, как оно развивается, защищено тайной следствия», — цитирует Le Monde cлова представителя прокуратуры. По информации издания, следствие ведет Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансово-налоговыми правонарушениями (OCCIFF).

Первое расследование, как пишет Le Monde, касается исключительно Тьерри Мариани.

Речь идет о подозрении в злоупотреблении доверием и отмывании денег в связи с ассоциацией, то есть в возможном хищении средств, принадлежащих ассоциации [«Франко-российский диалог»]. По этому делу уже были проведены обыски. Второе — потенциально гораздо более взрывоопасное — направлено на установление возможных фактов коррупции и торговли влиянием Тьерри Мариани и Ива Поццо ди Борго, также в связи с ассоциацией [«Франко-российский диалог»],

— отмечает издание.

Подарки и поездки

Прокуратура Парижа начала расследование после получения отчета Tracfin — подразделения по борьбе с отмыванием денег и налоговыми преступлениями министерства экономики и финансов Франции. Отчет, датированный маем 2021 года, касается нескольких подозрительных финансовых операций связанных с «Франко-российским диалогом». В нем упоминаются имена нескольких французских политиков, в том числе Тьерри Мариани и Ива Поццо ди Борго.

Согласно сведениям Tracfin, Мариани и Поццо ди Борго могли получать выгоду от поездок, полностью финансируемых Россией.

Французское правосудие пытается установить, в какой мере эти подарки могли служить прямой компенсацией за благоприятные для Кремля заявления,

— пишет Le Monde.

Оба политика никогда не скрывали ни своих пророссийских взглядов, ни регулярных поездок в Россию и аннексированный Крым. Следователи выясняют, имел ли место коррупционный сговор.

C 2014 года Тьерри Мариани приезжал на аннексированный полуостров не менее семи раз. В бытность депутатом в Национальном собрании Франции он неоднократно возглавлял неофиальные делегации французских парламентариев в ходе поездок в Крым. Ив Поццо ди Борго также ездил в Крым в составе таких делегаций.

Кроме того, Тьерри Мариани участвовал в «наблюдении за выборами» в России и в аннексированном Крыму. В 2020 году крайне правый евродепутат возглавил французскую делегацию, приехавшую наблюдать за общенациональным голосованием по поправкам к Конституции.

В комментарии Le Monde господин Мариани заявил, что не в курсе расследования. «Я придерживаюсь одной линии, — сказал он. — Я интересуюсь Россией с тех пор, как выучил русский язык в военной школе. Каждый раз, когда я ездил в Россию, я сообщал о своих поездках в Европарламенте. Все прозрачно: прекрасно видно, кто их оплачивает». По словам Мариани, он продолжает возглавлять ассоциацию «Франко-российский диалог», несмотря на неприятности, которые это для него создает. И делает это именно потому, что «остается убежден, что в интересах Франции как можно раньше возобновить здоровые и мирные отношения с Россией».

В беседе с AFP Тьерри Мариани заявил, что «ошеломлен» новостью о расследовании. Политик отметил, что «отчет Tracfin был сделан за месяц до региональных выборов», на которых он был кандидатом, и что в течение полутора лет расследование проводились без его ведома.

Крайне правый евродепутат упомянул об обыске в помещении ассоциации «Франко-российский диалог», однако, по его словам, следователей интересовал ее директор. Тьерри Мариани заверил журналистов, что счета ассоциации «прозрачны и контролируются». «Я никогда не получал никаких компенсаций от „Франко-российского диалога“ и не владею акциями в российских компаниях», — подчеркнул он. Мариани добавил, что из-за отсутствия взносов ассоциация осталась без офиса, который у нее был. Ив Поццо ди Борго не пожелал общаться с журналистами AFP и Le Monde.

Как отмечает Le Monde, среди сомнительных финансовых операций, на которые указал Tracfin, фигурируют транзакции, проходившие через консалтинговую компанию YPDB Conseil. Ее — через несколько недель после своего ухода из Сената в 2017 году — основал Ив Поццо ди Борго. Согласно торговому реестру, компания пережила бурный рост в период с 2018 по 2020 год. Это позволило председателю и единственному акционеру YPDB Conseil Иву Поццо ди Борго выплачивать себе щедрые дивиденды: 103 838 евро в 2020 году. По данным Tracfin, 85% торгового оборота компании связаны с контрактами с российским производителем автобусов Bakulin Motors Group. Bakulin Motors Group «подозревают в связях с олигархом, близким к Кремлю», пишет Le Monde, не называя его имени .

В сентябре 2020 года завод Bakulin Motors Group во Владимирской области заключил контракт на поставку 41 городского автобуса во Францию.

Что такое «Франко-российский диалог»

Ассоциация «Франко-российский диалог» была создана в 2004 году под патронажем президентов Франции и России Жака Ширака и Владимира Путина.

Свою миссию «Франко-российский диалог» видит так:

Способствовать углублению стратегических отношений и привилегированного партнерства между Францией и Россией путем поощрения эффективного диалога на официальном уровне, а также в деловых кругах и в гражданском обществе.

«Франко-российский диалог» действует как «параллельное посольство России», отмечал в разговоре с The Insider исследователь и специалист по крайне правым движениям в Европе Антон Шеховцов.

Журналист Николя Энен, автор книги «Русская Франция: расследование о сетях Путина», называет ассоциацию «самой действенной и самой заметной витриной российского софт-пауэр во Франции».

Историк Сесиль Вессье, написавшая книгу «Сети Кремля во Франции», также подробно описывает в ней деятельность «Франко-российского диалога».

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