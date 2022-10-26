Франция укрепляет военное присутствие в Балтийском регионе. Глава МИД страны посетила Эстонию

24 и 25 октября министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Эстонию. Визит прошел в контексте, когда Париж укрепляет свое военное присутствие в Балтийском регионе.

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В официальном пресс-релизе на сайте представительства Франции в ЕС говорится, что Катрин Колонна в ходе визита встретилась с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу:

Она обсудила последствия вторжения России в Украину и ответ на него, особенно в сфере энергетики, после состоявшегося на прошлой неделе заседания Европейского совета. Катрин Колонна говорила о продолжении общеевропейской и двусторонней поддержки Киева, особенно в военной сфере. Обсуждения также были посвящены ряду международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, Сахелю и отношениям между ЕС и Китаем. Эта поездка также стала для министра возможностью подчеркнуть исключительную плотность военно-стратегического сотрудничества между Францией и Эстонией.

Франция укрепляет свое присутствие в странах Балтийского региона: Литве будут переданы самолеты Rafale, в Эстонии сейчас находятся 300 французских военнослужащих, которые для учений получат гусеничную технику, приспособленную к болотистой местности страны.

Во время поездки в Вашингтон 17 октября министр обороны Эстонии Ханно Певкур предсказал, что военный конфликт в Украине может затянуться, призвал Запад поддерживать украинцев до тех пор, пока они не добьются победы, и заявил, что существует риск нападения России на другие страны, включая членов НАТО, таких как Эстония.

Had a good meeting with French FM @MinColonna.#Ukraine must win. Our support will continue as long as it takes.



Thanked #France for presence in Estonia. Its troops are here, its pilots have helped protect our skies. A clear signal that NATO defends every inch of its territory. pic.twitter.com/Qrz3izN4i5 — Kaja Kallas (@kajakallas) October 25, 2022

Международный батальон НАТО, в который входят французские военнослужащие, находится в Эстонии уже пять лет. «Перед лицом агрессии России в Украине мы решили, что наше присутствие в Эстонии или в других точках на восточном фланге альянса теперь будет постоянным», — заявила Катрин Колонна. Ранее глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню заявлял, что в Балтийском регионе, а также в Румынии французское присутствие будет усилено. Предполагается, что к 300 французских военных, уже находящихся в Эстонии, в 2023 году присоединятся еще 100, а в Румынию уже в ноябре будут направлены еще 350 военнослужащих. По оценкам французского министерства обороны, бюджетные расходы Франции на укрепление восточного фланга НАТО в 2022 году составят около 700 миллионов евро.

Fière de nos 300 militaires 🇫🇷 en #Estonie engagés aux côtés des soldats estoniens, britanniques et danois pour la protection du flanc oriental de l'OTAN.

Solidarité politique et militaire avec nos partenaires européens et nos alliés.#Russie #Ukraine @SebLecornu pic.twitter.com/4VfDV4nlBM — Catherine Colonna (@MinColonna) October 25, 2022

Во время визита в Эстонию Катрин Колонна также посетила французских военных на военной базе в Тапе. Там она наблюдала за упражнениями, демонстрирующими, «как Франция взаимодействует с британскими и эстонскими союзниками и как можно объединять ее возможности, которые по сути являются возможностями легкой пехоты, с более тяжелыми средствами».

Она также дала интервью эстонскому изданию Eestipaevaleht. Отвечая на вопрос о помощи, которую Париж оказывает Киеву, Колонна напомнила, что «с самого начала российской агрессии Франция поддерживала Украину»:

Совместно с нашими союзниками и партнерами мы оказываем значительную военную помощь Украине, чтобы она могла осуществить свое законное право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Наша помощь значительна: тяжелая артиллерия, бронетехника, ракеты, боеприпасы и скоро еще и усиление зенитным оружием и артиллерийскими установками LRU. Эта поддержка отвечает потребностям, выраженным украинскими властями. Она эффективна, ценится украинцами и меняет ситуацию на местах. Например, поставленные нами пушки «Цезарь» позволили российским войскам отступить со многих стратегических позиций, как это было недавно под Херсоном.

«Что касается ядерного оружия, мы призываем Россию вести себя ответственно, как и положено государству, обладающему ядерным оружием. Напомню, что главы государств и правительств США, Китая, Великобритании, Франции и России 3 января приняли декларацию, в которой говорится, что ядерная война "не может быть выиграна и никогда не должна вестись". Это напоминание полезно и сегодня», — прокомментировала министр риск ядерной угрозы.

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